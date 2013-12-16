البث الحي
منوعات

رئيس جنوب السودان يعلن إحباط محاولة انقلاب

16/12/2013

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير عن إحباط محاولة انقلاب ضده , بعد معارك جرت ليل أمس الأحد في العاصمة جوبا. وقال للصحافيين الاثنين أنه تمت السيطرة على الوضع بعد إحباط المحاولة الانقلابية. وأضاف أن المهاجمين لاذوا بالفرار وأنه تتم نلاحقهم، واتهم  سلفاكير مجموعة من الجنود الموالين للرئيس السابق ريك ماشار" منافسه السياسي الذي عزل في تموز/يوليو  بتنفيذ المحاولة الانقلابية.

إلا أن  السفارة الأميركية في جوبا  أفادت بوجود حوادث أمنية, وإطلاق نار متقطع في مواقع عدة من جوبا.

وقال دبلوماسي إن الوضع مثير للارتباك نسبياً، رافضاً التحدث عن أسباب إطلاق النار. فيما رفض وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي لويث، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، التعليق على الوضع، مكتفياً بالقول إن الرئيس سلفاكير لا يزال يمارس مهامه.

ودعت السفارتان الأميركية والبريطانية في جوبا مواطنيهما، إلى تفادي أي تنقلات غير ضرورية.

ورجح مصدر أمني ان تكون المعارك قد وقعت  بين عناصر مختلفة من جيش جنوب السودان، الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سبق وقاد التمرد  خلال الحرب الأهلية ضد الخرطوم (1983-2005)، والذي أصبح الجيش الوطني عند استقلال جنوب السودان في 2011. مشيرا إلى استخدام رشاشات ثقيلة وقذائف هاون في المعارك.

من جانب آخر قالت وكالة سفر في نيروبي لوكالة فرانس برس إنها أبلغت بأن مطار جوبا مغلق لمدة غير محددة.

ودعت مبعوثة الأمم المتحدة في جنوب السودان هيلد جونسون إلى وقف القتال . وحثت جونسون في بيان لها كل الأطراف المتقاتلة إلى وقف القتال فوراً وضبط النفس". وأضافت أنها على اتصال مع الشخصيات السياسية المؤثرة  للدعوة إلى الهدوء".

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة