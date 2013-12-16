المرصد السوري: ارتفاع عدد القتلى في غارة على حلب إلى 76

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 76 شخصا بينهم 28 طفلا قتلوا عندما أسقطت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري "قنابل برميلية" على مدينة حلب شمال البلاد. وقال المرصد السوري الذي يقع مقره في بريطانيا إن جماعات المعارضة في حلب أصدرت بيانا يطالب المدنيين في الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الحكومية بالابتعاد عن مباني أمن الدولة التي قالوا إنها ستستهدف رداً على التفجيرات.

وأشار المرصد إلى أن مقاتلي المعارضة في شمال محافظة حلب كانوا قد هددوا بضرب قريتين شيعيتين حاصروهما بالصواريخ إذا استخدم الجيش القنابل البرميلية مرة أخرى.

ويمكن للقنابل البرميلية – وهي اسطوانات أو براميل نفط مملوءة بالمتفجرات تلقى من طائرات الهليكوبتر دون محاولة لإصابة هدف محدد – يمكنها أن تحدث خسائر في الأرواح واسعة النطاق وأضرارا بالغة.

وتستخدم قوات الرئيس بشار الأسد التي تخوض قتالا ضد قوات المعارضة منذ أكثر من عامين ونصف العام قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص القوة الجوية، تستخدم لذلك المدفعية ضد المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في انحاء البلاد.

ولم تتمكن قوات الأسد من استعادة الأجزاء الواقعة في شرق ووسط حلب التي اقتحمتها المعارضة في صيف 2012 لكنها طردت مقاتلي المعارضة من بلدات واقعة الى الجنوب الشرقي من المدينة في الأسابيع الأخيرة.