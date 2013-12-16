البث الحي
منوعات

الجبهة الإسلامية في سوريا تنفي لقاء الأمريكين

16/12/2013

نفت "الجبهة الإسلامية" التي تضم سبعة تشكيلات سورية مسلحة  أن تكون قد شاركت في اجتماع جمع بين مسئولين في الإدارة الأمريكية وآخرين من  قيادة أركان الجيش السوري الحر في إسطنبول.

وجاء هذا التطور بعد أنباء تحدثت قبل أيام عن اجتماع رئيس هيئة الأركان التابعة للجيش السوري الحر سليم إدريس، مع قيادات في  الجبهة الإسلامية، بالإضافة إلى السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد.

وتضم الجبهة الإسلامية التي تشكلت في نوفمبر الماضي كلا من جيش الإسلام ، وحركة أحرار الشام الإسلامية ، ولواء التوحيد ، وألوية صقور الشام ، والجبهة الإسلامية الكردية وكتائب أنصار الشام، ولواء الحق.

وقد تمكنت الجبهة من السيطرة على مواقع ومخازن للأسلحة تابعة للجيش السوري الحر عند  معبر باب الهوى الحدودي شمال سوريا على الحدود مع تركيا، عقب معارك قتل فيها عدد  من المسلحين.

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة