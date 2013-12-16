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ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال بأفغانستان

16/12/2013

كشفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن ظروف حقوق الإنسان في أفغانستان عن ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال في عام 2013 بنسبة 28% عن العام الذي سبقه.

وذكرت اللجنة وفق صحيفة "خاما" الأفغانية أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال في البلاد هو الفساد في المؤسسات القضائية الأفغانية.

وأوضحت أن المتهمين باغتصاب الأطفال في أفغانستان لا يحاكمون بل يفرج عنهم مباشرة بعد اعتقالهم.

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا من إدمان ما يقارب ثلاثمائة ألف طفل أفغاني على المخدرات في أفغانستان، وألقت اللجنة باللائمة في ذلك على العائلات المدمنة والتي تستعمل المخدرات في حضور الأطفال.

ولفتت لجنة حقوق الإنسان إلى أن حوالي 51 ألف طفل أفغاني يستغلون للقيام بأعمال شاقة وقاسية تفوق قدراتهم الجسدية وأعمارهم.

وقد استند تقرير اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إلى مقابلات مع حوالي أربعة آلاف طفل في 27 مقاطعة أفغانية مختلفة.

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