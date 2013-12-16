ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال بأفغانستان

كشفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن ظروف حقوق الإنسان في أفغانستان عن ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال في عام 2013 بنسبة 28% عن العام الذي سبقه.

وذكرت اللجنة وفق صحيفة "خاما" الأفغانية أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال في البلاد هو الفساد في المؤسسات القضائية الأفغانية.

وأوضحت أن المتهمين باغتصاب الأطفال في أفغانستان لا يحاكمون بل يفرج عنهم مباشرة بعد اعتقالهم.

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا من إدمان ما يقارب ثلاثمائة ألف طفل أفغاني على المخدرات في أفغانستان، وألقت اللجنة باللائمة في ذلك على العائلات المدمنة والتي تستعمل المخدرات في حضور الأطفال.

ولفتت لجنة حقوق الإنسان إلى أن حوالي 51 ألف طفل أفغاني يستغلون للقيام بأعمال شاقة وقاسية تفوق قدراتهم الجسدية وأعمارهم.

وقد استند تقرير اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إلى مقابلات مع حوالي أربعة آلاف طفل في 27 مقاطعة أفغانية مختلفة.