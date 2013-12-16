أميركا: نقلنا معتقلين من غوانتانامو إلى السعودية

جندي أميركي يحرس سجينا في غوانتانامو

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم إنها نقلت اثنين من المعتقلين في سجن خليج غوانتانامو بكوبا إلى السعودية، مما قلل عدد النزلاء المحتجزين في السجن إلى 160 شخصا.

وأوضح البنتاغون في بيان أن السجينين اللذين نقلا هما سعد محمد حسين القحطاني وحمود عبد الله حمود، وكانت قد قدمت توصية بنقل الاثنين في مراجعة لقضاياهما عام 2009 بمعرفة قوة مهام من وكالات أميركية.

وتوجه بول لويس المبعوث الخاص لوزارة الدفاع لإغلاق سجن غوانتانامو بالشكر إلى المملكة العربية السعودية لقبولها المعتقلين ودعم الجهود الأميركية لإغلاق السجن سيء الصيت.

وقال لويس في البيان "نسقت الولايات المتحدة مع حكومة المملكة العربية السعودية لضمان نقل الاثنين مع الضمانات الأمنية الكافية وبطريقة تتفق مع سياسة المعاملة الإنسانية وحقوق الإنسان.