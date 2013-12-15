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10 ملايين دولار من قطر تعيد الكهرباء لغزة

15/12/2013

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، في ضخ 450 ألف لتر سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء، في غزة، والمتوقفة منذ 45 يوما لنفاد الوقود إضافة إلى إدخال كميات محدودة من غاز الطهى والوقود عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع.

وجاء استئناف ضخ الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، التي توقفت عن العمل كليا، منذ أول نوفمبر الماضي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، عقب تعهد قطر بدفع 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية قيمة الضرائب على الوقود المخصص للمحطة.

وشهد القطاع ظروفا قاسية خلال الأيام الأربعة الماضية، جراء المنخفض القطبي العميق الذى ضرب الأراضي الفلسطينية، حيث غرقت مئات المنازل والطرق، وشردت أكثر من ألف أسرة، وساهم في مضاعفة معاناة سكانه انقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة يوميا، مما أثر على أداء الطواقم الفنية في البلديات والدفاع المدني ومؤسسات أخرى.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال ستدخل 100 شاحنة لغزة عبر معبر كرم أبو سالم، من بينها شاحنات محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات، وأشار إلى أنه من المقرر تصدير 8 شاحنات محملة بالفراولة والزهور والتوابل الخضراء لأوروبا

 

 

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