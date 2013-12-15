البث الحي
منوعات

ظريف: ملتزمون بمحادثات النووي رغم عقوبات أميركا

15/12/2013
 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران ستواصل المفاوضات النووية مع القوى الكبرى رغم "تصرف الولايات المتحدة غير الملائم" الذي أدى لوقف محادثات فنية في فيينا.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس الماضي قد أضافت شركات وأفرادا للقائمة السوداء لمن يبشتبه بانتهاكهم للعقوبات الأميركية على إيران والرامية لمنعها من اكتساب القدرة على تصنيع أسلحة نووية، وهو القرار الذي أغضب إيران. وتشدد إيران على أن برنامجها النووي سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء والأغراض الطبية فقط.

وبموجب هذا الإجراء سيتم تجميد أرصدة الشركات والمسؤولين عنها المودعة في الولايات المتحدة، وستمنع أي شركة أميركية أو شركة تمارس نشاطات في الولايات المتحدة من التعامل تجاريا مع تلك الشركات.

وعلى إثر القرار الأميركي قام مفاوضون إيرانيون يوم الجمعة بقطع محادثاتهم في فيينا، وقال مسؤولون إيرانيون إن القرار الأميركي ينتهك روح الاتفاق.

وقال ظريف على صفحته على فيسبوك "سنواصل جديا المفاوضات وسنرد بشكل مدروس ومحدد ومناسب على كل خطوة غير مناسبة وغير بناءة".

وأضاف أن "التفاوض والتوصل إلى نتيجة مهمة صعبة وسنواجه بالتأكيد تقلبات. توقعنا ذلك منذ البداية". وتابع "في الأيام الماضية، قام الأميركيون بمبادرات غير ملائمة وقدمنا الرد المناسب بعد أن أخذنا في الاعتبار كل جوانب المسألة".

ويبرز هذا التطور المعوقات المحتملة التي يواجهها المفاوضون لمواصلة جهود حل الأزمة المستمرة منذ حوالي عشر سنوات بين إيران والغرب.

وقال مسؤولون أميركيون إن وضع الشركات والأفراد على القائمة السوداء يظهر أن اتفاق جنيف لن يعيق سياسة العقوبات الاقتصادية التي تستهدف كيانات يشتبه في دعمها برنامج إيران النووي.

ويضغط بعض أعضاء الكونجرس من أجل تشديد العقوبات المفروضة على إيران ولكن أوباما طلب من الكونجرس تعليق أي إجراءات جديدة لاتاحة مجال للعملية السياسية.

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة