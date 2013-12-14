قراقع يؤكد الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى في الموعد

أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أن الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى سيتم في الموعد المحدد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، متوقعا أن تشمل هذه الدفعة ما بين 26 و30 أسيرا من الأسرى القدامى.

وقال قراقع في تصريحات له " إنه في حال لم تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح هذه الدفعة بالموعد المحدد أو الدفعة الرابعة المقررة في نهاية مارس القادم فإن الجانب الفلسطيني سيلجأ إلى المنظمات الدولية"، موضحا أن المفاوضات "ستكون أمام اختبار في هذه الحالة".

وأشار إلى أن ألفا و500 أسير في سجون عوفر وريمون والنقب وايشل والشارون وسجن المستشفى (الرملة) وسجن البنات الأسيرات يعانون من نقص الأغطية الشتوية داخل السجون الإسرائيلية وبحاجة ماسة لإدخال كميات من الأغطية والبطانيات.

وأضاف أن الصليب الأحمر تمكن من أخذ الموافقة من السلطات الإسرائيلية لإدخال الأغطية لسجن عوفر خلال الساعات القادمة وبعدها لباقي السجون.

ولفت قراقع إلى أن الأسرى في سجني النقب وريمون في الجنوب يعانون من وضع صحي صعب للغاية نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أنه تم تقديم ألف قطعة من الأغطية من الأمن الوطني الفلسطيني وتسليمهم لوزارة الأسرى من أجل إدخالهم للأسرى بسجون الاحتلال، بالإضافة إلى توفير 400 قطعة من الهلال الأحمر الإماراتي. وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أيضا أبدت استعدادها لشراء الأغطية وتقديمها للأسرى بشكل عاجل.