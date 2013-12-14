البث الحي
منوعات

قتلى وجرحى في صفوف قوات حفظ السلام بمالي

14/12/2013

قتل اثنان وأصيب العديد من قوات حفظ السلام السنغالية التابعة للأمم المتحدة وقوات الحرس الوطني المالي السبت، في انفجار سيارة ملغومة دمرت البنك الوحيد الذي يعمل في بلدة "كيدال" بشمال مالي، وذلك قبل يوم من الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وقالت قوات حفظ السلام في بيان لها، "استهدفت سيارة ملغومة قواتنا وقوات الجيش المالي التي تحرس مبنى بنك ماليان سوليداريتي في وسط كيدال". ولم يتضح إن كان البنك مفتوحا عند حدوث الانفجار. كما أشار شهود عيان ومصادر محلية، إلى أن الانفجار كان كبيرا، وخلف عددا من الضحايا.

وذكرت مصادر في بعثة الأمم المتحدة في كيدال، إلى أن النتيجة المبدئية هي أربعة قتلى وأربعة جرحى، متوقعة أن يزيد عدد الضحايا نظرا لشدة الانفجار الذي أدى إلى هدم مبنى البنك.

وكان "بنك التضامن" التابع للحكومة المالية، قد استهدف عدة مرات، من خلال قذف قنابل يدوية على الجنود القائمين على الحراسة، وسبق أن أسقطت إحدى تلك القنابل ضحايا من الجيش المالي.

كما سبق أن قام الجيش الفرنسي بإبطال مفعول قنابل يدوية قبل تفجيرها مستهدفة الجنود القائمين على الحراسة، وكانت آخر المحاولات الأسبوع الماضي.

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة