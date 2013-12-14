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جثمان مانديلا يصل إلى قريته كونو قبل دفنه الأحد

14/12/2013

وصل جثمان نيلسون مانديلا إلى قريته كونو بمنطقة الكيب الشرقي في جنوب أفريقيا السبت على متن طائرة عسكرية قبل المراسم الرسمية للتشييع والدفن الأحد.

ونقل نعش أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا في عربة من مطار ماثاثا الذي يقع على مسافة700 كيلومترجنوبي جوهانسبرغ وسط حراسة عسكرية فيما اصطفت حشود على الجانبين في أجزاء من الطريق لوداعه.

وسيوارى جثمان مانديلا  في قريته حيث ولد قبل خمسة وتسعين عاما وذلك تنفيذا لوصيته.

وكان جثمانه سجي في مقر الحكومة المركزية في بريتوريا ثلاثة أيام حيث توافد أكثر من مئة ألف لإلقاء نظرة الوداع على أول رئيس أسود للبلاد.

وستجمع جنازته الأحد  بين المراسم العسكرية وطقوس الدفن التقليدية لقبيلته، حيث سيدفن بجانب والدته. وقبل يوم واحد من مراسم دفنه تحولت القرية إلى قِبلة لكل وسائل الإعلام العالمية والمحلية، وشهدت ترتيبات غلب عليها الطابع الأمني، حيث سيحضر المراسم عدد من الزعماء ورؤساء الدول إلى جانب عائلته.

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