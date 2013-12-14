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بوزداغ ينفى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا

14/12/2013

كذب نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ مزاعم انتشرت مؤخرا في الأوساط السياسية بأنقرة حول استعدادات حكومة العدالة والتنمية للتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة من خلال وضع صندوقي اقتراع أمام الناخب التركي في أغسطس 2014 أحدهما لانتخاب رئيس الجمهورية والثاني للانتخابات العامة المقرر لها شهر يوليو 2015.

وصرح بوزداغ لمحطة إن تي في الإخبارية التركية بأن حكومته ملتزمة بعقد الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في يوليو 2015، ولا يمكن التوجه لانتخابات مبكرة لأن حكومته منذ تولى السلطة في عام 2002، لم تتخذ مثل هذا القرار.

وأضاف بوزداغ أن الحكومات الائتلافية السابقة في البلاد هي التي كانت تتخذ مثل هذه القرارات، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية  مشيرا إلى أن حكومته قوية في جميع المجالات، وهناك ثقة كبيرة من قبل الشعب التركي في حكومته.

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