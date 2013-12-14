برنامج الأغذية العالمي سيؤمن الغذاء لأربعة ملايين سوري

أعلن برنامج الأغذية العالمي عزمه على توفير الغذاء لأربعة ملايين شخص في سوريا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى "تزايد الحاجات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي".

وأكد بيان صادر عن البرنامج -ومقره روما- أن "مشروع برنامج الأغذية العالمي لضمان الغذاء لأربعة ملايين شخص هذا الشهر في كل أنحاء سوريا يسير في طريقه، إلا أن الحاجات الإنسانية وانعدام الأمن

الغذائي في زيادة مطردة".

وأوضح البرنامج أنه وزع خلال عمليتين مختلفتين ثلاثة آلاف حصة غذائية كافية لضمان الغذاء لـ 15 ألف شخص لمدة شهر في العاشر والثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول في منطقة إدلب.

كما يتوقع هذا البرنامج إقامة جسر جوي لنقل نحو 400 طن من الغذاء من العراق إلى المناطق الواقعة شمال شرق سوريا لتوزع على العائلات النازحة هناك، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون البدء بهذه العملية.

وباشر برنامج الأغذية العالمي أيضا توزيع عشرة آلاف ليتر من المازوت في نحو عشرة تجمعات للاجئين في دمشق للتدفئة.

وقال مدير البرنامج لسوريا ماتيو هولينغوورث إن "غالبية السوريين الذي نزحوا تركوا منازلهم ولم يحملوا معهم سوى القليل من الحاجات الخاصة وهم يفتقرون إلى الألبسة الشتوية والأغطية لدرء البرد. وهم في حاجة ماسة إلى المحروقات للتدفئة وطهي المنتجات الغذائية التي يتلقونها في إطار المساعدات الإنسانية".

وبالنسبة إلى اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، أشار البيان إلى أن برنامج الأغذية يقدم "مساعدات إلى أكثر من 600 ألف لاجىء سوري على كامل الأراضي اللبنانية". وأضاف أن البرنامج "عزز توزيع المواد الغذائية في مخيم الزعتري في الأردن لتمكين اللاجئين من مواجهة البرد القارس خلال أشهر الشتاء".