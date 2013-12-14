إصابة 96 فلسطينيا في غزة جراء المنخفض الجوي

ذكرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة أن 96 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة في جراء المنخفض الجوي القطبي البارد الذي يضرب الأراضي الفلسطينية حاليا، وأنه لم تقع أى وفيات حتى الآن.

وقال الناطق باسم الوزارة د.أشرف القدرة – في تصريح صحفي السبت- إن من بين الإصابات أربع حالات خطيرة ، مشيرا إلى أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين ، فيما لا تزال 10 إصابات في المستشفيات لتلقي

العلاج.

من جهتها، ذكرت الحكومة المقالة في بيان لها أن هناك 433 أسرة بمراكز الإيواء مكونة من 2234 شخصا في مناطق مختلفة بالقطاع. موضحة أن الطواقم الحكومية نفذت 1200 مهمة إنقاذ متنوعة بداية المنخفض.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية، منذ مساء الثلاثاء الماضي، لمنخفض جوي قطبي حاد تسبب في شلل للحياة العامة وأضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وتتواصل لليوم الرابع على التوالي موجة الأمطار المصحوبة بالرياح والانخفاض في درجات الحرارة وسط انعدام المقومات الأساسية لمواجهة هذا الظرف الطارىء ، بالتزامن مع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق القطاع ، لتصل ساعات تزويد السكان بالكهرباء إلى أربع ساعات في اليوم، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم.

كما أسهم هطول الأمطار المتواصل في ظل بنية تحتية غير جاهزة وإمكانات ضعيفة للحكومة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ونقص إمدادات الوقود ومواد البناء في جعل الأوضاع الإنسانية أكثر قسوة وساهم في تشريد مئات الأسر التي غمرت المياه منازلها.