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مقتل وإصابة 14 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

13/12/2013

أفاد مصدر أمنى عراقي بأن 14 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة النهروان شرقي العاصمة بغداد الجمعة.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من سوق لبيع الأسماك في منطقة النهروان شرقي بغداد انفجرت، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمحال القريبة من موقع الانفجار.

وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الانفجار وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتي القتيلين إلى دائرة الطب الشرعي.

وكان جنوب بغداد قد شهد اليوم مقتل وإصابة أربعة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق لبيع الخضروات، فيما قتل مدنيين اثنين في هجوم مسلح بمنطقة الشعلة غربي العاصمة، كما شهدت هروب 22 من الموقوفين في سجن العدالة بمنطقة الكاظمية.

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