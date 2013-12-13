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الاتحاد التونسي للشغل: توصلنا لاتفاق حول رئيس الحكومة

13/12/2013

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الفرقاء السياسيين في البلاد توصلوا لاتفاق لتسمية رئيس وزراء جديد يقود حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات التي تهدف إلى إنهاء أزمة مضى عليها عدة أشهر.

جاء التوصل إلى الاتفاق قبل نحو يوم من انقضاء المهلة التي حددها الاتحاد ذو النفوذ القوي وقال العباسي للصحفيين بعد اجتماع بين المعارضة العلمانية واللإسلاميين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بخصوص إسم رئيس الوزراء الجديد الذي سيقود البلاد نحو انتخابات جديدة.

وأضاف أنه سيتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل في وقت متأخر من يوم الجمعة في اجتماع عام يضم كل الأحزاب الرئيسية في تونس.

ويمهد الاتفاق السبيل أمام الحكومة الحالية للتنحي في وقت لاحق من هذا الشهر وإنهاء الفوضى التي كانت تنذر بافساد تحوُّل تونس نحو الديمقراطية الكاملة بعد مرور ثلاث سنوات على قيام ثورتها.

وكانت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة منذ فوزها في أول انتخابات حرة جرت في أكتوبر تشرين الأول عام 2011 وافقت على التنحي من السلطة خلال أسابيع للخروج من أسوأ أزمة سياسية هزت البلاد منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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