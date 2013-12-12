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كأس العالم تصل قطر في زيارة لثلاثة أيام

12/12/2013
 
كأس العالم يظهر في صورة التقطت في الرياض 9 ديسمبر الجاري

وصلت النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم إلى قطر اليوم الخميس في زيارة ستستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن جولة للكأس العالمي تشمل العديد من الدول استعدادا للنهائيات التي تستضيفها البرازيل العام القادم.

وقال نائب رئيس الاتحاد القطري سعود المهندي في مؤتمر صحفي إن "وجود النسخة الأصلية لكأس العالم في الدوحة يسعد كل قطري ومقيم في الدوحة".

أضاف "هذا فأل حسن من أجل السعي من جديد للاستعداد من الان لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا".

ولم يسبق لقطر التأهل لكأس العالم لكنها نالت حق استضافة النهائيات في 2022.

وبدأت رحلة كأس العالم حول العالم في سبتمبر الماضي ومرت بعدة دول عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسعودية قبل أن تصل لقطر ثم ستذهب إلى الإمارات بعد ذلك.

وتعد جولة كأس العالم الحالية هي الأطول منذ بداية هذا التقليد في 2006 حيث ستزور النسخة الأصلية 89 دولة في تسعة أشهر من بينها 50 دولة لأول مرة.

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