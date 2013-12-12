بريطانيا تخصص مساعدات للاجئين السوريين

أعلنت بريطانيا الخميس أنها خصصت مساعدات بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لآلاف اللاجئين السوريين في الدول المجاورة وذلك لتخفيف المعاناة مع دخول فصل الشتاء.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جاستين جرينينج خلال بيان للحكومة نشرته على موقعها الإلكتروني "إن ملايين الأطفال السوريين يعانون أسوأ فصول الشتاء على الإطلاق وما يزيد من معاناتهم الطقس السيئ والمخيمات المزدحمة وهو الأمر الذي يخلق ظروفا مثالية لانتشار الأمراض التي تهدد حياتهم مثل الالتهاب الرئوي".

وتابعت تقول "لذا فقد قررت الحكومة توفير خيما شتوية وملابس ثقيلة وأجهزة تدفئة وذلك كجزء من مخصصات تبلغ قيمتها ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الآلاف من اللاجئين السوريين وخاصة الأطفال، وستوفر الحكومة أيضا أغطية ومواد إيواء ومعدات تسخين وعزل للأسر النازحة التي تقطن في ملاجئ جماعية ومبان مهجورة أو مدمرة". وأضافت أن الحكومة البريطانية ستوفر مساعدات طبية ومواد مساعدة لفترة ما قبل الولادة ومكملات غذائية للنساء والأطفال.

وتشمل المساعدات التي قررت الحكومة منحها ما يقرب عن 6،19 مليون جنيه إسترليني إلى الوكالات العاملة داخل سوريا ومن بينهم مفوضية اللاجئين واليونسيف والمنظمة الدولية للهجرة وتشمل خيم شتوية لألفي عائلة ومواد إيواء لما لا يقل عن 153 ألف شخص، وملابس شتوية لحوالي 3500 عائلة ومياه نقية لحوالي 900 ألف شخص ومكملات غذائية لحوالي 100 ألف طفل وأم ومساعدات لرعاية حديثي الولاية لحوالي 5 آلاف طفل.

بالإضافة إلى 75،27 مليون إسترليني لمساعدة اللاجئين ومجمعات الإيواء في شتى أنحاء الشرق الأوسط ومن بينها تقديم دعم إلى منظمة أوكسفام ومنظمة أنقذوا الأطفال والأونروا وتشمل تلك المساعدات أيضا حصصا غذائية لأكثر من ألفي شخص ورعاية صحية إلى حوالي 3 آلاف طفل، ومساعدات لرعاية حديثي الولادة لحوالي 460 أما ومياه نظيفة إلى 75 ألف شخصا في لبنان ووقود ومواقد تدفئة لجميع اللاجئين المسجلين داخل العراق بالإضافة إلى توفير مراتب وأغطية لحوالي 25 ألف شخصا وتقديم منح نقدية شهرية إلى 60 ألف لاجئ في مصر.

كما ستمنح حوالي 15،11 مليون إسترليني للمساهمة في تعليم الأطفال الذين تركوا مدارسهم نتيجة الصراع المتواصل في سوريا ، ويشمل دخول حوالي 5 آلاف طفل إلى المدارس داخل سوريا، والتدريب المهني وتقديم المشورة في مخيمات اللاجئين داخل الأردن وتوفير بيوت آمنة في لبنان للنساء والفتيات اللاتي تعرضن لسوء المعاملة أو معرضون لخطر سوء المعاملة، وتوفير مساحات للأطفال وتدريب فريق عمل لحماية 1500 طفل داخل العراق معرضون للخطر.