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العراق يبرم صفقة مقاتلات مع سول بـ1.1 مليار دولار

12/12/2013
طائرة مقاتلة (أرشيف)

قالت شركة كوريا إيروسبيس إنداستريز الكورية الجنوبية إنها وقعت عقدا مع العراق تصدر إليه بموجبه 24 مقاتلة خفيفة قيمتها 1.1 مليار دولار.

وأضافت الشركة في بيان أن الصفقة التي ستصدر بموجبها سول طائرات (FA – 50) تتضمن أيضا تدريب طيارين عراقيين ودعما آخر لسلاح الجو العراقي خلال العقدين القادمين وهو ما قد يرفع القيمة الإجمالية إلى ملياري دولار.

وأشارت الشركة الكورية إلى أنه يمكن تزويد النسخة العراقية من الطائرة (FA – 50) بصواريخ (جو – جو) و(جو – سطح) ومدافع آلية وقنابل يمكن توجيهها بدقة بالإضافة إلى أنواع أخرى من الذخائر.

وصدرت الشركة في السابق نسخة هجومية من الطائرة (T-50) إلى إندونيسيا وتسعى أيضا لعقد صفقات مع الفلبين وتشيلي.

وتتجه كوريا الجنوبية إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السلاح العالمية بطائراتها المقاتلة وسط زيادة كبيرة متوقعة في الطلب على المعدات العسكرية خلال العقد القادم.

يذكر أن الطائرة (FA – 50) نسخة هجومية خفيفة من طائرة التدريب (T-50 Golden Eagle) الأسرع من الصوت التي طورتها شركة كوريا إيروسبيس بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن كورب الأميركية.

وقال مسؤول بالشركة إنه سيبدأ تسليم الطائرات للعراق في إبريل 2016 وسيستكمل التوريد خلال عام من بدء عملية التسليم.

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