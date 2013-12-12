السيسي سمعت في المنام هاتفا: سنعطيك مالم نعط أحدا

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنه رأى الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في المنام ودار بينهما حوار تنبأ السيسي على إثره بأنه سيصبح رئيسا لمصر.

وقال السيسي كذلك -في تسريب جديد منسوب له من حواره مع رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم- إنه حلم بأنه يقال له "سنعطيك ما لم نعط أحدا من قبل"، وأضاف أنه حلم بأنه يحمل سيفا مكتوبا عليه لا إله إلا الله باللون الأحمر.

وقال السيسي "أنا من الناس اللي ليهم تاريخ طويل في الرؤى -بس الكلام ده ليك إنت- بس أنا بطلت أتكلم في المنامات والرؤى من 7 إلى 8 سنوات يعني من 2006. أنا كان لي منامات وشفت كتير منها من 35 سنة محدش قدر يفسرها أبدا، يعني شفت في المنام من سنين طويلة جدا إنني رافع سيف مكتوب عليه لا إله إلا الله باللون الأحمر وده من 35 سنة".

وأضاف "حلمت إنني في إيدي ساعة ماركة أوميغا عليها نجمة خضراء ضخمة جدا، والناس بتسألني إشمعنى إنت اللي معاك الساعة دي، فقلت لهم الساعة دي بإسمي هي أوميغا وأنا عبد الفتاح، يعني رحت حاطط أوميغا مع العالمية مع عبد الفتاح".

وتابع "منام ثالث يتقال لي فيه حانديك اللي ما أديناهوش لحد، ومنام آخر مع السادات بكلمو بيقولي أنا كنت عارف إني حا أبقى رئيس الجمهورية فقلتلو أنا عارف إني حا أبقى رئيس الجمهورية".

وكان السيسي قال في تسريب صوتي أذيع في السادس من الشهر الجاري إن الأميركيين حريصون على أن تستمر المساعدات المقدمة إلى مصر، لكنه قال إنهم يواجهون إشكالية في التوصيف القانوني لما جرى في البلد.

كما قال في تسريب -نشر في ديسمبر 2012- في حفل مع ضباط من الجيش المصري "إن مؤسسة الرئاسة نُزعت نزعا" وإن "الدستور وقع" وإن مجلسي الشعب والشورى "راحا".

وقال السيسي في نفس التسريب إن "وزارة الداخلية تلقت ضربة شديدة جدا كادت تذهب بها، بل إن دعائم الدولة بأكملها تلقت ضربة شديدة كادت تطيح بها".

يشار إلى أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي يوم الثالث من يوليو الماضي. وعقب ذلك قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وزج بالآلاف منهم في السجون، بحسب بيانات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.