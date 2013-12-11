البث الحي
منوعات

د.ب.أ: الأخطاء ألقت بظلال سلبية على مراسم تأبين مانديلا

11/12/2013

قالت وكالة  الأنباء الألمانية  أن العديد من الأخطاء التي وقعت خلال مراسم تأبين نلسون مانديلا زعيم جنوب إفريقيا الراحل ألقت  بظلالها  السلبية على المراسم  لتصبح محور الحديث في جنوب أفريقيا، مع تزايد الانتقادات للحكومة بسبب تعاملها مع الحدث .

فقد قوبل الرئيس جاكوب زوما مراراً وتكراراً بصيحات الاستهجان من جانب الحشد، في إشارة إلى تراجع شعبيته داخل قطاعات من حزب المؤتمر الوطني  الإفريقي الذي ينتمي إليه.

وفي نهاية المطاف  لم يظهر وجه زوما على الشاشة الكبيرة في الوقت الذي  بذلت فيه جهود لتهدئة الجماهير بينما كان العالم يراقب الحدث.

وبدأ الحضور في التجمع  خارج الملعب  ليتم السماح لهم بالدخول،  وبحلول الوقت الذي أنهى فيه الرئيس الأمريكي  باراك أوباما كلمته بدأ الكثير من الناس  مغادرة الملعب لتناول وجبة ساخنة في منازلهم بعد يوم طويل من الطقس  الممطر.

ومع ذلك  وحتى قبل مغادرتهم  لم يمتلئ الملعب مطلقا، بسبب حالة الارتباك  بين الناس بشأن كيفية الحضور، إضافة إلى رفض الحكومة اعتبار اليوم عطلة  رسمية.

وعلاوة على ذلك  كانت هناك مؤشرات من جانب مسؤولين أن الحدث سيشهد  إقبالا كبيراً وسيتم نقل الناس إلى ملاعب أخرى.

وبحلول الوقت الذي ظهر فيه رئيس الأساقفة  "ديزموند توتو" على المنصة  لاختتام الحدث  كان يتحدث الى استاد فارغ إلى حد كبير، وهي حالة نادرة  بالنسبة لرجل دين يتمتع بشعبية كبيرة.

وغنى المشيعون ورقصوا في المدرجات أثناء إدلاء رؤساء الدول والحكومات  بكلماتهم، التي كانت غير مسموعة تقريبا في بعض الأحيان بسبب نظام الصوت  السيء،  واعتبر العديد من المواطنين أن الحدث الذي استمر أكثر من أربع  ساعات  كان طويلا للغاية.

وحتى لائحة الضيوف التي أعطيت لمقدم المراسم سيريل رامافوزا كانت غير  صحيحة.

وعلى الرغم من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس  إسرائيل شيمون بيريز الحضور الأمر يعيد إلى أذهان الكثيرين تحالف  بلادهما مع حكومة الفصل العنصري  أشار رامافوزا إلى وجودهما بين الحضور.

وقال كلايسون مونيلا، المتحدث باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لوكالة  الأنباء الألمانية  "لا أعرف كيف ارتكب مدير برنامج حفل التأبين  هذا الخطأ". 

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)