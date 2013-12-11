القوات الفرنسية تقتل 19 شخصاً في شمال مالي

أعلن الجيش الفرنسي أن القوات الفرنسية قتلت 19 شخصاً مشتبه بهم في اشتباكات بشمال مالي.

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي هوبير دي كويفريكور إن "الاشتباك وقع خلال عملية جارية بدأت الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه جرى دفن الجثث في الصحراء بعد الاشتباك.

وتبحث القوات الفرنسية عن متشددين في منطقة مساحتها 200 كيلو متر شمال تيمبوكتو خلال العشرة أيام الماضية .

ووصف رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي حضر اجتماعاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، الحركة المتشددة بأنها بمثابة "حيوان مخيف".

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي "لم يتم قتلها بعد، إنها لا تزال تقاوم".

وتابع كيتا الذي حمل سوء الحكم في الماضي المسؤولية عن عدم الاستقرار في بلاده "علينا تضميد الجروح، علينا إجراء مصالحة بين المواطنين… سنتجاوز هذا الوضع".

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية إن بلادها دعمت التدخل الفرنسي موضحة أن الألمان قاموا حتى الآن بتدريب نحو 100 من العسكريين في مالي.

وأشارت ميركل إلى أن الجيش في مالي في حاجة إلى معدات ووسائل نقل مضيفة أن ألمانيا ستواصل دعم الفرنسيين في مهمتهم.

ويتمركز نحو 3000 جندي فرنسي في مالي بغرب أفريقيا، التي تتعافى من انقلاب عسكري وتمرد لمتشددين.