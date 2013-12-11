الرئيس الأوكراني يدعو للتهدئه و يسحب قوات الأمن

انسحب عشرات من شرطة مكافحة الشغب الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء من ميدان الاستقلال الذي يعتصم فيه المحتجون بعد أن تحركت ضدهم خلال الليل في أكبر محاولة للسلطات للسيطرة على الشوارع بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وانسحبت طوابير الشرطة من مواقع انتشرت فيها حول ميدان الاستقلال الموقع الرئيسي الذي يتظاهر فيه محتجون تعبيراً عن الاستياء من قرار الحكومة بإعادة البلاد إلى فلك موسكو وبناء الروابط الاقتصادية معها بدلاً من التقارب مع الاتحاد الأوروبي وإبرام اتفاق تجاري معه ,ودعا الرئيس الأوكراني إلى الهدوء وقال أنه لن يتم اجتياح الميدان.

و على جانب آخر قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف أن فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي زارت ميدان الاستقلال الاربعاء وقد أكد أحد زعماء المعارضة أنها تحدثت مع المحتجين وخلال الليل قامت الشرطة بتطهير الشوارع المحيطة بالميدان ثم طوقت مجلس المدينة الذي أقام فيه المتظاهرون مستشفى ميدانياً.

وليلاً دخل رجال الشرطة بالدروع والخوذات إلى الميدان في وسط العاصمة حيث كان المتظاهرون معتصمين منذ عشرة أيام والتف المحتجون حول منصة في وسط الميدان هتفت منها مغنية من خلال مكبر للصوت في الشرطة قائلة "لا تؤذونا".

وأحجمت الشرطة عن القيام بأي عمليات وإن بقيت في مكانها ولم تحاول تفكيك الخيام التي يقيم فيها المحتجون في الميدان وظل بضع مئات من المتظاهرين معتصمين هناك بعد التدخل المبدئي للشرطة.

وكان يانوكوفيتش الذي تراجعت حكومته عن توقيع اتفاق تجاري مهم مع الاتحاد الأوروبي في 21 من نوفمبر تشرين الثاني قد قال أن أوكرانيا ليس لديها من خيار سوى استعادة العلاقات التجارية مع روسيا.