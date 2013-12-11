الإفراج عن اللاجئين السوريين المحتجزين بمصر

طفلة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن (أرشيف)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن ما يزيد عن 170 لاجئا سوريا وفلسطينيا كانوا محتجزين في أقسام الشرطة منذ أكتوبر الماضي قد أُفرج عنهم الثلاثاء ومُنحوا تأشيرات إقامة مدتها ثلاثة أشهر.

وقيدت مصر سياسة دخول البلاد للسوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. وأعقبت ذلك حالات اعتقال وترحيل للاجئين الذين لم يقم بعضهم بالإجراءات اللازمة للإقامة رسميا.

وكان اللاجئون المفرج عنهم يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق البحر عندما قبضت عليهم السلطات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن 171 من بين 206 سوريين وفلسطينيين قدموا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة قد منحوا تأشيرات إقامة مدتها ثلاثة أشهر بينما تجري دراسة حالات 35 شخصا متبقين لا يزالون محتجزين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات قبضت على حوالي 1500 لاجئ سوري في الأشهر القليلة الماضية، وإن حوالي 1200 منهم "أجبروا على مغادرة البلاد".

وبالرغم من أن المحاكم أصدرت أحكاما تقضي بالإفراج عن جميع السوريين والفلسطينيين الـ206 المحتجزين فقد قالت السلطات في وقت سابق إنهم لا يزالون محتجزين لمخالفتهم القانون.

وبدأ عشرات اللاجئين إضرابا عن الطعام في أحد مراكز الشرطة الشهر الماضي للفت الانتباه لمحنتهم لكنهم علقوه بعد عشرة أيام.

ومن بين 2.3 مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا قدم إلى مصر حوالي 300 ألف سوري حيث استقبلوا بترحاب أثناء العام الذي أمضاه مرسي في الحكم. لكن الأجواء تغيرت بعد عزله واتهمت وسائل الإعلام السوريين والفلسطينيين بأنهم مؤيدون لمرسي.

وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن مصر رفضت السماح بتسجيل الفلسطينيين القادمين من سوريا كلاجئين ومنحهم البطاقة الصفراء التي تتيح لهم الإقامة المؤقتة.

وقالت تمارا الرفاعي من هيومن رايتس ووتش إن المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ترحب بالإفراج عن اللاجئين يوم الثلاثاء لكنها دعت الحكومة إلى السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

وأضافت "نتطلع إلى حل بالتنسيق بين السلطات المصرية والأمم المتحدة والدول الأخرى المستعدة للتطوع بقبول هؤلاء اللاجئين.