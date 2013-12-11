البث الحي
منوعات

أوروغواي ستصبح أول دولة تبيح تجارة الماريغوانا

11/12/2013

من المقرر أن يوافق مجلس الشيوخ في أوروغواي على مشروع قانون يجعل هذه الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الجنوبية أول دولة في العالم تسمح لمواطنيها بزراعة وشراء وتدخين الماريغوانا.

وينظم مشروع القانون الجديد الذي ترعاه الحكومة زراعة وتوزيع واستهلاك الماريغوانا ويهدف إلى انتزاع وكسر تجارة المخدرات من عصابات الجريمة المنظمة في أوروغواي.

وسيسمح للمستهلكين بموجب القانون الجديد بشراء القنب (الحشيش) بحد أقصى 40 جراما كل شهر من صيدليات خاضعة لإشراف الدولة على أن يكون عمر المستهلك فوق سن 18 عاما ومسجلا في قاعدة بيانات الحكومة التي ترصد المشتريات الشهرية.

وسيسمح القانون أيضا لسكان أوروغواي بزراعة ست نبتات من الماريغوانا في منازلهم في العام أو ما يصل إلى 480جم، ويمكنهم أيضا إنشاء أندية للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوا ويمكن لهذه الأندية زراعة 99 نبتة كل عام.

ومشروع القانون الجديد والذي أظهرت بعض استطلاعات الرأي أنه لا يحظى بشعبية قد وافق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي ويتوقع أن تتم الموافقة عليه بسهولة في مجلس الشيوخ استنادا إلى قوة الأغلبية في الائتلاف الحاكم.

وتتابع دول أميركا اللاتينية محاولات أوروغواي لمكافحة تهريب المخدرات عن كثب إذ يرى بعض قادة المنطقة أن إباحة بعض المخدرات وسيلة ممكنة لوضع حد للعنف الناجم عن تجارة الكوكايين.

وقال السناتور روبرتو كوندي من التحالف اليساري الحاكم "بلادنا لا يمكن أن تنتظر إجماعا دوليا في هذه القضية" وأضاف أن الجريمة المنظمة حولت أوروغواي إلى بلد لعبور مخدرات مثل الماريغوانا من باراغواي والكوكايين من بوليفيا.

وتراقب الدول الغنية التي تناقش تقنين الماريغوانا أيضا مشروع القانون الذي دعمه الملياردير جورج سوروس على أنه تجربة قد توفر بديلا للسياسات الفاشلة التي تقودها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في حربها على المخدرات.

ويعطي القانون الجديد السلطات 120 يوما لتشكيل مجلس لمكافحة المخدرات من شأنه أن ينظم معايير الزراعة وتحديد الأسعار ومراقبة الاستهلاك.

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)