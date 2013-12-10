مصر : المحكمة تخلي سبيل مهدي عاكف في قضية إهانة القضاء

مثل محمد مهدي عاكف 85 عاما المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 10 ديسمبر كانون الأول أمام محكمة في القاهرة في القضية المتهم فيها بإهانة السلطة القضائية في مصر خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة كويتية.

وكان عاكف مرشداً عاماً لجماعة الإخوان بين عامي 2004 و2010 ونفى المرشد السابق إجراء المقابلة مع صحيفة الجريدة الكويتية التي زُعم أنه اتهم خلالها القضاء المصري بالفساد واستجابت هيئة المحكمة لطلبات فريق الدفاع عن عاكف باستدعاء الصحفي الذي يفترض أنه أجرى المقابلة للادلاء بأقواله في القضية وتأجيل نظرها الى 11 فبراير شباط كما قبلت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيل عاكف لكنه سيظل محبوساً على ذمة قضايا أخرى .

وقال القاضي رئيس هيئة المحكمة " قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2014/2/11 لطلب الدفاع حضور الصحفي عمرو حسني عبد العال الصحفي بجريدة الجريدة الكويتية ومعه الشريط الذي تم تسجيل حديث المتهم فيه معه وكذا نسخة من ذات الجريدة المنشور بها ذلك الحديث مع إخلاء سبيل المتهم بعد التأكد من محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب اخر".

وذكر محمد الدماطي المحامي لموكل بالدفاع عن عاكف أن قرارات المحكمة جاءت استجابة لطلبات فريق الدفاع وقال "طلباتنا كانت تحديداً إحضار الشاهد الأول وهو الصحفي عمرو حسني الصحفي بجريدة الجريدة الكويتية ومعه الشريط الأصلي الذي سجل عليه الحديث محل هذه الدعوى بالاضافة الى الجريدة التي نشرت هذا الحديث المحكمة استجابت لطلبنا بالإضافة إلى إخلاء سبيل الأستاذ محمد مهدي عاكف لأن حبسه الاحتياطي كان مخالفاً لصحيح القانون".

وألقي القبض على عاكف في يوليو تموز ويواجه المرشد السابق اتهامات في قضية أخرى بالتحريض على قتل المحتجين أمام مكتب الإرشاد بالقاهرة خلال الأحداث التي تلت 30 يونيو حزيران في مصر.