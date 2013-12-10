بريطانيا: إعفاء مواطني قطر والإمارات وعمان من التأشيرة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن مواطني سلطنة عمان وقطر والإمارات لا يحتاجون إلى الحصول على تاشيرة لدخول بريطانيا في زيارات قصيرة ابتداء من العام المقبل.

وأضافت الوزيرة أن على المواطنين الذين يرغبون في زيارة قصيرة لبريطانيا تقل عن ستة أشهر أن يحصلوا على وثيقة إعفاء من الحصول على تاشيرة عبر الإنترنت ليحق لهم دخول بريطانيا دون تاشيرة، وقالت إن القوانين الجديدة ستسري ابتداء من الأول يناير 2014 المقبل.

وتابعت أن قرارا الإعفاء المذكور ينطبق فقط على الزوار الذين يرغبوون في زيارة بريطانيا لمدة تقل عن ستة أشهر، أما من يرغب في زيادة مدة الزيارة عن ذلك فعليه أن يقوم بالحصول على تأشيرة دخول من سفارة بريطانيا المعنية في كل دولة من هذه الدول الثلاث. وقالت تيريزا أن وزارة الداخلية تعتزم ضم دولة الكويت إلى الدول "المعفية" من الحصول على تأشيرة الدخول في وقت لاحق من العام المقبل.

وذكرت الوزيرة في بيان مكتوب أمام البرلمان أن "بريطانيا مفتوحة أمام الزوار الحقيقيين والسياح القادمين إلى هنا للاستمتاع بمعالم بريطانيا ذات المستوى العالمي أو للدراسة أو للأعمال، فهم دائما موضع ترحيبنا".

وأضافت أن "بعض الزوار ربما لا يزالون يفضلون الحصول على تأشيرة دخول متعدد طويلة الأمد، والحصول على هذه التاشيرات لا يزال متوفرا".

وبموجب النظام الجديد، سيحتاج مواطنو الدول الخليجية الثلاث الحصول على إعفاء من الحصول على تاشيرة عبر الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل من توجههم إلى بريطانيا.

وقد سجلت بريطانيا العام الماضي ارتفاعا بنسبة 29% في عدد تأشيرات الزوار القادمين من الشرق الأوسط بغرض الأعمال أو السياحة، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية.