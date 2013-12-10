الاستفتاء على الدستور في مصر منتصف يناير

قال وزير الدولة للتنمية الإدارية هاني محمود في مصر إن بلاده ستجري الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في منتصف يناير المقبل، وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة سي بي سي التلفزيونية المصرية الخاصة "نحن نتحدث عن منتصف يناير".

ويعد الدستور الجديد معلما مهما في خطة التحول السياسي التي وضعتها حكومة مؤقتة تولت السلطة بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

كما أتمت لجنة مكونة من 50 عضوا (لجنة الخمسين) كتابة مسودة الدستور وسلمتها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي لم يحدد بعد تاريخ الاستفتاء، وأضاف محمود أن منصور من المقرر أن يحدد موعد الاستفتاء هذا الأسبوع.

من جهة أخرى وفي الشأن المصري أيضا أعلن اتحاد طلاب جامعه الأزهر في بيان له تعليق الدراسة والامتحانات إلى أجل غير مسمى احتجاجا على اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي والمدينة الجامعية ما أدى إلى مقتل طالبين واعتقال العشرات.

وطالب البيان بإقالة رئيس الجامعة أسامة العبد وبالتحقيق الفورى فى مقتل الطالبين وإطلاق سراح المعتقلين. كما طالب بإلغاء مجالس التأديب وجميع القرارات التي نتجت عنها والتى بلغت حدَ الفصل من المدينة الجامعية والكلية وكذلك إلغاء قرار وقف كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تظاهر الطلاب احتجاجا على مقتل زميلين لهم

وكانت قوات الأمن المصرية مدعومة بالمدرعات والمروحيات قد اقتحمت حرم الجامعة، واعتقلت عشرات الطلاب، واتهم اتحاد طلاب الأزهر قوات الأمن بإطلاق الخرطوش والرصاص على الطلاب مما تسب في مقتل الطالبين. وقد شهد محيط الجامعة حاله من الكر والفر وغضبا بين الطلاب بسبب اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر عناصر من قوات الأمن وهي تطلق الخرطوش على الطلاب لدى اقتحامها لجامعة الأزهر. كما يظهر التسجيل طلابا يحاولون إطفاء سيارة خاصة تحترق قالوا إن قوات الأمن هي التي أشعلت النيران فيها.

وأعلن اتحاد طلاب جامعة الأزهر أن قوات الأمن اعتقلت منسقي حزبي مصر القوية والدستور وحركة السادس من أبريل بجامعة الأزهر، وأوضح محمد عاطف القائم بأعمال رئيس الاتحاد أن عملية الاعتقال جرت أمام المدينة الجامعية للأزهر بمدينة نصر أثناء اقتحام الأمن الجامعة.