إطلاق سراح رهينتين هولنديين باليمن

أعلنت الحكومتان اليمنية والهولندية اليوم الثلاثاء إطلاق سراح رهينتين هولنديين خطفا في اليمن في يونيو الماضي وقالتا إنهما في حالة جيدة.

وكان الهولندي بودويجن بريندسن وصديقته جوديث سبيجل التي تعمل باحثة في اليمن قد اختفيا بعدما غادرا منزلهما في صنعاء في يونيوالماضي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفهما.

وذكر بيان مشترك للحكومتين بثه التلفزيون اليمني أن الرهينتين بصحة جيدة وأن السفير الهولندي استقبلهما ومن المقرر أن يتوجها إلى هولندا غدا الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية الهولندية إنه قد أطلق سراحهما مطلع الأسبوع.

يذكر أن الكثير من الغربيين قد تعرضوا للخطف في اليمن هذا العام، وكذلك عدد من اليمنيين، وكثيرا ما يحتجز رجال القبائل رهائن للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن أقارب لهم في السجن أو لتحسين الخدمات العامة، كما نفذ متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة بعض عمليات الخطف.

ويكافح اليمن لإشاعة الاستقرار بعد احتجاجات حاشدة في 2011 أجبرت الرئيس علي عبد الله صالح على تسليم السلطة والتنحي، كما تتعرض قوات ىالأمن اليمنية لهجمات بشكل متكرر ولانتفاضة في الشمال وانفصاليين في الجنوب.