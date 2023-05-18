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تصريحات وزير الداخلية التركي للجزيرة مباشر
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (الأناضول)
18/5/2023
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آخر تحديث: 18/5/2023
05:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بعض المعارضين عنصريون ويقومون بمهاجمة الأجانب في تركيا.
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