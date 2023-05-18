تصريحات وزير الداخلية التركي للجزيرة مباشر

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (الأناضول)
18/5/2023-|آخر تحديث: 18/5/202305:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بعض المعارضين عنصريون ويقومون بمهاجمة الأجانب في تركيا.