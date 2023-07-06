مع الحكيم

يشبع البطون وينسف الدهون.. تعرف إلى أبرز فوائد الفلفل الأحمر الحار (فيديو)

من يتناولون الفلفل الحار الأحمر انخفضت لديهم معدلات الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 13% (دويتشه فيلله)
6/7/2023

يعد الفلفل الحار من أهم الخضراوات التي يجب أن تتوافر على مائدة الطعام لما له من فوائد تؤثر بشكل كبير في صحة الإنسان.

وبحسب تقارير نقل عنها برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر فإن الفلفل الحار يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الإنسان أهمها الكابسيسين، وهو من أفضل أسلحة الدفاع ضد الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

كما يساعد على تحسين الهضم، ويزيد من عصارة المعدة التي تحسن وظائف الجهاز الهضمي وقدرته على تقليل تهيج الأمعاء.

ويعزز الفلفل الحار من صحة القلب، إذ يعمل الكابسيسين الموجود على حماية الجسم من الالتهابات ويحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويخفض مستويات الدم المرتفع. ويزيد أيضًا من حرق الدهون وفقدان الوزن ويكبح الشهية ويزيد من معدلات الأيض.

كما يساعد الفلفل الحار على التخلص من الاحتقان الناجم عن البرد والحساسية، وأخيرًا يساعد على تسكين آلام المفاصل وتهدئتها.

بالمقابل، فإن تناول الكثير من الكابسيسين يمكن أن يسبب الغثيان والقيء وآلامًا في البطن والإسهال.

تم استخدام الفلفل بأنواعه عنصرًا في التوابل، واستهلكه البشر لأكثر من 6 آلاف عام، ويمكن أن تمثل كميات الكابسيسين ما يصل إلى 1% من كتلة الفلفل الحار، كما يمثل الكابسيسين مع الملح أكثر البهارات استهلاكًا من قبل البشر.

المصدر : الجزيرة مباشر