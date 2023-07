بشرى لمرضى السكري.. الكشف عن علاج جديد يمهد للاستغناء عن حقن الإنسولين

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام أول علاج خلوي لمرضى السكري من النوع الأول، وهو ما قد يُعَد خطوة واعدة على طريق الاستغناء تمامًا عن حقن الإنسولين.

العلاج الجديد الذي يطلَق عليه “لانتيدرا” (Lantidra) هو عبارة عن زرع خلايا بيتا من بنكرياس شخص متوفى لا يعاني السكري، ثم حقنها بعد معالجتها مخبريًّا في وريد باب الكبد لشخص مريض بالسكري من النوع الأول، لتتشكل بعدها خلايا قادرة على إفراز الإنسولين.

وتمت الموافقة على هذا الدواء فقط لمرضى السكري الحاد من البالغين الذين لا يستطيعون الوصول إلى متوسط ​​مستويات الغلوكوز في الدم بسبب حدوث حالات متكررة من انخفاض سكر الدم الحاد.

ويتم إعطاء علاج لانتيدرا بحقن جرعة واحدة في وريد باب الكبد، وقد يحتاج المريض إلى حقن جرعة إضافية وفقًا لاستجابته للجرعة الأولى.

وحصل هذا العلاج على الموافقة بعد تقييم سلامته وفعاليته في دراستين خضع لهما نحو 30 مشاركًا، وكانت النتائج مبهرة إذ لم يحتج 21 مشاركًا إلى حقن الإنسولين لمدة عام، ولم يحتج 11 مشاركًا إلى الإنسولين لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، بينما لم يحتج 10 مشاركين إلى الإنسولين لمدة تزيد على خمس سنوات.

