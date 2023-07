دراسة تكشف دورا فارقا للذكاء الاصطناعي في تحسين الكشف عن سرطان الرئة

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الأطباء والأكاديميين من جامعة ومعهد الطب الإشعاعي في كوريا الجنوبية إمكانية الاستعانة ببعض أشكال الذكاء الاصطناعي للمساعدة في قراءة أشعة إكس، واكتشاف سرطان الرئة.

وبحسب الدراسة، فإن أي خوارزمية للذكاء الاصطناعي لديها قدرة عالية على التشخيص الدقيق، يمكن أن تساعد في تحسين أداء أطباء الأشعة وزيادة القبول البشري لمقترحات الذكاء الاصطناعي.

وتوصّل الباحثون في جامعة سول الوطنية إلى اكتشاف فوارق في مستويات التعقيدات الرئوية الخبيثة أثناء قراءة الأشعة السينية على الصدر أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وأدى استخدام “الذكاء الاصطناعي العالي الدقة” إلى تحسين أداء اكتشاف مزيد من التغييرات المتكررة في تحديدات نتائج الفحوص أو ما يُعرف باسم القابلية للتأثر.

وقال الطبيب الرئيس للدراسة تشانغ مين بارك “من الممكن أن يكون حجم العينة الكبير نسبيًا في هذه الدراسة قد عزز ثقة النتائج المتحصل عليها، وكذلك ثقة المرضى في اقتراحات الذكاء الاصطناعي”.

وتابع “تشير دراستنا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد مختصي الأشعة، ولكن فقط عندما يتوافق الأداء التشخيصي للذكاء الاصطناعي أو يفوق أداء القراءة البشرية”.

According to new research, assistance from an #ImagingAI model with high diagnostic accuracy can improve lung cancer detection via @AuntMinnie https://t.co/Ncana2pftz

— American College of Radiology (@RadiologyACR) June 28, 2023