بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. اكتشاف مضادات حيوية للبكتيريا الخارقة (فيديو)

باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي تمكن باحثون في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا (MIT) وجامعة ماكماستر من تحديد مضاد حيوي جديد يمكنه القضاء على نوع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المعروفة بالبكتيريا “الخارقة”.

وهذه البكتيريا التي استهدفتها الدراسة “البكتيريا الراكدة البومانية”، واحدة من مجموعة عائلات البكتيريا التي تشكل “أكبر تهديد حرج” لصحة الإنسان طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.

المنظمة الأممية أشارت أيضًا إلى أن هذا النوع من البكتيريا لديه قدرات ذاتية متجددة لمقاومة المضادات الحيوية، ويمكنها نقل هذه الخاصية عن طريق المادة الوراثية لأنواع أخرى من البكتيريا.

وتنتشر هذه البكتيريا في دور رعاية المسنين والمستشفيات، ويمكن أن تسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتهاب الجروح ما بعد الجراحة، وأنواعًا أخرى من الأمراض الخطيرة.

واستخدم الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة (Nature Chemical Biology) العلمية، نموذجًا للذكاء الاصطناعي -طُور لغرض الدراسة- على نحو 7000 مركب لمضادات البكتيريا، حيث توصلوا إلى 9 مركبات محتملة لمضادات حيوية ضد البكتيريا “الخارقة”، تم اختبارها معمليًا، قبل أن يثبت أحدها كفاءة ملحوظة في السيطرة على نمو البكتيريا أطلقوا عليه اسم (أباوسين).

وأثبتت تجارب معملية إضافية، أن (أباوسين) يدمر البكتيريا عن طريق اعتراض نقل البروتينات من داخل الخلية إلى غلافها الخارجي، وتحديدًا يسيطر على الإنزيم الذي يساعد في إتمام هذه العملية.

من ناحيته قال البروفسور جيمس كولنز عضو فريق البحث في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا إن “هذا الاكتشاف واعد، ويدعم فرضية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع وتيرة الأبحاث المتعلقة باكتشاف مضادات حيوية جديدة ويوسع نطاقها”.