دراسة تكشف عددا غير متوقع من أنواع فصائل الدم.. ما فائدتها للمتبرع؟ (فيديو)

مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في يونيو/حزيران الجاري، برز الحديث عن فصائل الدم، وما إذا كانت هناك مخاطر أو محددات لنقله من جسم إلى آخر، وعن النفع الذي يعود على المتبرع به.

وفصائل الدم هي آلية لتحديد نوع الدم الذي يمكن للشخص أن يستقبله عند إجراء الجراحات أو التبرع بالأعضاء. ويعتمد نوع فصيلة الدم على وجود أو عدم وجود بروتينات معينة على خلايا الدم الحمراء، وهذه البروتينات تسمى مولدات الضد أو المستضدات “أنتيجين” (Antigen)، وتتحدد فصيلة الدم بالوراثة من الأبوين.

ويعد نظام فصائل الدم الأربع: إيه (A) وبي (B) وإيه بي (AB) و(O) الأكثر شهرة. و‫مع إضافة عامل ريزوس (Rh) -وهو بروتين موروث يوجد على سطح خلايا الدم الحمراء- انقسمت كل فصيلة منها إلى إيجابي (إذا كان دمك يحمل هذا البروتين) وسلبي إذا لم يحمله، ليصبح إجمالي عدد الفصائل 8.

ومؤخرًا، مع اكتشاف أنتيجين (ER) أو بروتين “بيزو وان” (Piezo1) ظهرت 5 فصائل جديدة بناء على الاختلافات الجينية لتحلّ لغزًا استمر لعقود، حسبما أفاد به الدكتور يحيى غنيم استشاري الجراحة العامة والأورام لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر.

لكنه أشار إلى دراسة حديثة أظهرت وجود 354 أنتيجين تتحكم في فصائل الدم، ومن ثم حددت الدراسة عدد فصائل الدم بـ44 فصيلة دموية، يتم من خلالها تقليل مخاطر نقل الدم وتحديد النوعية المناسبة للمريض بدقة.

وأضاف غنيم أن البشر يحتاج إلى نقل الدم، لأنه ببساطة “الحياة”، ولا بديل له، فإذا فقد الشخص دمًا في حادث أو جراحة أو مرض، فلا يُعوَّض بأي شيء سوى دم آخر.

ولذلك فنقل الدم حاجة ملحّة في العمليات الجراحية الكبرى والحوادث والتعامل مع أمراض لا يمكن التحكم فيها إلا عن طريق نقل الدم أو أحد مشتقاته، كما هي حال مرض الهيموفيليا، وهو أحد أمراض الدم ويعالج بأحد مشتقاته لوقف النزف، وكذلك أمراض السرطان؛ فعلاج تسمم الدم وتكسيره لا بد له من دم بديل ليستعيد به الإنسان بعض حيويته.

وإضافة إلى المتبرَّع له، لفت ضيف مع الحكيم إلى فوائد كبرى يجنيها المتبرِّع؛ فخلايا الدم لها عُمر ثم يضطر الجهاز الوقائي إلى كسرها في الطحال أو العظام أو الكبد أو في أي مكان من الجسم، وحينها تصير حِملًا على الأعضاء وتحتاج إلى الخروج من الجسم.

وهنا يأتي دور التبرع الذي يفيد صاحبه بتجديد خلايا الدم وجهاز المناعة، ويعمل على تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دموية جديدة، لكن ضيف (مع الحكيم) أكد أن التبرع بالدم يلزم أن يكون في أوقات محددة وألا تقل مدة ما بين تبرعين عن 6 أشهر على الأقل.