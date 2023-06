السلطات الصحية الأمريكية تجيز علاجا مضادا لأحد سرطانات الغدد الليمفاوية

أفادت شركة “روش” السويسرية، أن السلطات الصحية الأمريكية أجازت عقارًا جديدًا مضادًّا للسرطان ابتكرته الشركة، ويستهدف علاج شكل صعب من سرطان الغدد الليمفاوية.

وأوضحت الشركة الرائدة في صناعة الأدوية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا العقار المسمى “كولومفي” (Columvi) يعالج المرضى المصابين بشكل من سرطان الغدد الليمفاوية، يُعرَف باسم لمفوما الخلية البائية الكبيرة المنتشرة.

وأشارت “روش” إلى أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (أف دي أيه) أجازت هذا الجسم المضاد الثنائي الخصوصية المنشط للخلايا التائية لدى المرضى البالغين، ومن المقرر أن يكون الدواء متاحًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت الشركة إن هذا العلاج مخصص للمرضى الذين تلقوا أصلًا علاجين أو أكثر لهذا النوع الشائع من سرطان الدم، لكنهم انتكسوا أو لم يتماثلوا للشفاء عقب تلقيهم العلاجات المُعتمدة راهنًا.

We are pleased to announce the U.S. FDA has approved our fixed-duration cancer immunotherapy for adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell #lymphoma. https://t.co/7qMSM1IjNR #RocheInnovation pic.twitter.com/mNPNa3mOyb

— Roche (@Roche) June 16, 2023