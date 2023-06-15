تعزز الاضطرابات النفسية.. دراسة صادمة عن البدانة تكشف أي الجنسين أكثر تأثرا بها؟ (فيديو)

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة فيينا النمساوية، أن البدانة تزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية عند جميع الفئات العمرية.

وذكر برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الباحثين قاموا بتحليل سجل ضخم لبيانات سكان النمسا لدى دخولهم المستشفيات في فترة بين عامي 1997 إلى 2014.

وكشف البحث أن البدانة تعزز بشكل كبير احتمالية الإصابة بمجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية تشمل الاكتئاب والذهان والفصام والقلق واضطرابات الطعام وإدمان التدخين.

وقد اختلفت نتائج البحث بين الرجال والنساء، إذ أشار الباحثون إلى وجود فوارق واضحة بين الجنسين، ويزيد لدى النساء خطر الإصابة بمعظم الاضطرابات.

وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة أنها ستسمح للأطباء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بوصف أدوية إنقاص الوزن لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون البدانة، في إطار برنامج تجريبي جديد.

وتأمل الحكومة، وفق مع الحكيم، أن يساعد البرنامج الذي يستمر عامين في تقصير قوائم المرضى وتخفيف الضغط على النظام الصحي، باعتبار أن البدانة تشكل سببًا رئيسيًا لأمراض مزمنة وخطيرة، منها السكري والقلب والأوعية الدموية والسرطان.

وقدّر مسح سطحي رسمي عام 2019، أن أكثر من 12 مليون بالغ يعانون البدانة وأن 16 مليونًا آخرين يعانون زيادة الوزن، ما جعل الحكومة البريطانية تسعى للتصدي للمشكلة. وأدخلت مرفقات عن السعرات الحرارية في قوائم الطعام ووضعت قيودا على الأطعمة غير الصحية في المتاجر.

وتزيد معدلات البدانة بسبب نمط الحياة الحالي وتزداد معها معدلات الإصابة بطيف واسع من الأمراض، ولمعرفة إن كان الشخص مهددًا بالبدانة، ينصح الخبراء بحساب مؤشر كتلة الجسم للبالغين فوق 19 سنة، فيما لا يُطبق على الحوامل والأطفال.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن مؤشر كتلة الجسم هو مؤشر بسيط للوزن مقابل الطول، ومن خلال قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالأمتار وحساب المعادلة، وإذا كان الناتج أقل من 18.5 فيشير ذلك إلى النحافة واحتمالية ضعف المناعة والمعاناة من مشكلات في العظام واضرابات الطعام.

وأوضح (مع الحكيم) أن المؤشر ما بين 18.5 و25 يعتبر وزنًا طبيعيًا، وأنه من غير المحتمل التعرض إلى مشاكل صحية بسبب الوزن.

ويعتبر المؤشر ما بين 25 و30 وزنًا زائدًا فيما يعتبر ما بين 30 و35 بدانة تعرض الجسم لمخاطر صحية، أما عندما يتجاوز المؤشر 35 فإن الشخص يدخل في البدانة المفرطة والتي تمثل خطرًا كبيرا على الصحة وقد تستلزم جراحة.

وينصح أخصائيو التغذية بمراقبة الوزن باستمرار عن طريق هذه المعادلة.