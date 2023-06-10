شاهد: كائن غريب يعيش على الجفون.. ماذا يحدث إذا تكاثر؟ وكيف نعالج جفاف العين؟

عرض برنامج (مع الحكيم)، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر وجود كائن يعيش على جفون عين كلّ منا.

وأفاد الدكتور حسين المحتسب، استشاري طب العيون وجراحات الشبكية، أنه “العث الجريبي” أو “السوس الجريبي” وهو كائن طفيلي يعيش على سطح الجلد.

وقال على (مع الحكيم) إن السوس يتغذى ويتحرك على جفن العين ويدخل داخل الحويصلات وإلى منبت شعر الرموش، في حالات جفاف العين الناتجة عن التهاب الأجفان.

وأضاف أنه في حال التهاب الغدد الدهنية في الأجفان، يتغذى السوس على نواتج الالتهاب ويتكاثر، ومضى إلى أنه موجود عند الجميع على أطراف الأجفان لكن الأزمة “وجوده بأعداد هائلة”.

وأفاد الطبيب أن التهاب الأجفان يشكل قشرة عليها، وهي ما ينبغي التخلص منه عن طريق تنظيف الجفن بمستحضرات طبية خاصة أو وصف مضادات حيوية من طرف المختص والتي تعيد البكتيريا لعددها الطبيعي، وقد يحتاج المريض إلى ليزر علاجي.

ويعتبر جفاف العين من الأمراض الأكثر شيوعًا خاصة في فصل الصيف، نتيجة لتأثر الغدد الدمعية بارتفاع درجات الحرارة، ما جعل وكالة الغذاء والدواء الأمريكية تقر دواءً جديدًا.

وقال الدكتور، إن دواء (ميبو) يحسن جودة الغشاء الدمعي، وأفاد أن جفاف العين قد يحدث بشكل عرضي لكنه قد يكون مرضًا، وهو نادر الحدوث، وقد يكون لأسباب في العين وأخرى في الجسم.

ونبّه المتخصص إلى أن استخدام العدسات اللاصقة، أحد أسباب جفاف العين، كما قد يكون السبب استخدام أدوية معينة، ثم إجراء عمليات الجراحة الانكسارية مثل (الليزر والليزك)، كما قد يسبب السكري جفاف العين ومرض الباركنسون.

الأسباب والأعراض

ولفت الدكتور المحتسب أن العوامل البيئية قد تكون سببًا مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة كما أن اتجاه مكيفات الجو باتجاه العين مباشر يسببه، وأضاف إجهاد العين بالنظر الطويل إلى الشاشات.

وفسّر الطبيب أن القرنية يحجبها غشاء دمعي مكون من 3 طبقات إحداها ملتصقة بها وأخرى متوسطة سائلة، وثالثة دهنية، ولا بد من الحفاظ على جميعها في أفضل حالة لمنع الجفاف.

ومضى المتخصص إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تصبح معدلات التبخر أعلى وبالتالي لا يقوى الغشاء الدمعي على البقاء أكثر من 3 ثوان على سطح القرنية، كما تؤدي العوامل الأخرى إلى التهاب على مستوى الأجفان.

ووصف المحتسب جفاف العين بأنه مرض مزمن وأن المرطبات لا تحد منه، إنما ينبغي الرجوع إلى سببه الأساسي ومعالجته، ومضى إلى أن أعراضه قد تكون تقرحات القرنية واحمرار العين وغشاوة وارتجاف الجفن العلوي.

وذهب استشاري طب العيون وجراحات الشبكية، إلى أن أغلب مضادات الاكتئاب ومضادات الألم تسبب جفاف العين، ولا يوصي الطبيب بإيقافها إنها علاج الجفاف.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تدمع العين باستمرار رغم الإصابة بجفاف العين إذ تحاول أن تعوض السائل الذي لا تسببه قلة الإفراز إنما التهاب الأجفان، وهو ما يحتاج علاجًا فوريًا.

الوقاية والعلاج

ونصح الطبيب بالرَّمش بشكل متكرر عند استخدام الأجهزة الرقمية، ما يقوم بترطيب للقرنية، كما أوصى باتباع قاعدة (20 – 20 – 20) وهي أخد 20 ثانية من الراحة بعد كل 20 دقيقة بالنظر إلى جسم بعيد بـ20 قدم.

شدد الطبيب على ضرورة الابتعاد عن مكيفات الهواء وعدم الاقتراب منها أو توجيهها على العين مباشرة مثل ما يحدث عند قيادة السيارة.

أكد الاستشاري لـ(مع الحكيم) على الاهتمام بتوصيات استخدام العدسات اللاصقة، أما بالنسبة للعلاج فينبغي أولًا معرفة السبب ذا كان نقصانا بالأفراح فيحتاج للترطيب، أما إذا تعلق الأمر بالتهاب فيحتاج إلى جانبه إلى تنضيف الأجفان أخذ مضادات حيوية ونسبة من الأوميغا 3، وآخر حل هو اللجوء لليزر.