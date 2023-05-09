“الطلب سيكون موسميا”.. بيونتيك الألمانية تجهّز لقاحا مطورا ضد فيروس كورونا لفصل الخريف

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية لصناعة الأدوية أنها تعمل على تجهيز لقاح مطور مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) لفصل الخريف.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أوغور شاهين الرئيس التنفيذي للشركة أن العمل يجري من أجل توفير لقاح معدل للطفرات في حال دعت الضرورة إلى ذلك.

وأعرب شاهين، المشارك في تأسيس بيونتيك، عن اعتقاده أن الطلب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون موسميا في المستقبل، مما سيجعل المبيعات المتوقعة تتركز على نحو ملحوظ في النصف الثاني من العام.

وسجلت بيونتيك تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وحسب بيانات الشركة، وصلت الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.27 مليار يورو مقابل 6.37 مليارات في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما تراجع صافي أرباح الشركة من 3.69 مليارات إلى 502 مليون يورو.

وقالت بيونتيك إنها تعمل على تطوير منتجات جديدة وعلى رأسها أدوية لعلاج السرطان، وإنها تخطط للعديد من الدراسات السريرية التي تنطوي على إمكانية الحصول على تراخيص، وأوضحت أنه من المنتظر أن تبدأ هذه الدراسات خلال العام الجاري وفي العام المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، أن جائحة كورونا لم تعد تُشكل حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الوباء لم ينته.

وأشارت المنظمة إلى إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع.