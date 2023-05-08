مع الحكيم.. طبيب عيون يشرح قاعدة “20+20+20” للتخفيف من ضرر الأجهزة الإلكترونية على الإبصار (فيديو)

حذر طبيب متخصص في أمراض العيون والشبكية من الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، وأثره السيئ على ضَعف الإبصار وقِصَر النظر، خاصة لدى الأطفال.

وقال الدكتور عصام رواق، استشاري طب وجراحة الشبكية والمياه البيضاء، لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إن قِصَر النظر له علاقة وطيدة باستخدام الأجهزة الإلكترونية واستعمالها مدة طويلة.

وأضاف أن ضَعف الإبصار له عوامل ورائية وأخرى بيئية، مشيرًا إلى أن من بين تلك العوامل البيئية الإسراف في استخدام الأجهزة الإلكترونية مُددًا طويلة.

ما هي مخاطر الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية على العين ومستوى النظر؟

الدكتور عصام رواق استشاري طب وجراحة الشبكية والمياه البيضاء يُجيب..#الجزيرة_مباشر #مع_الحكيم #طب #صحة pic.twitter.com/Yd0sfk1l0a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2023

وقال إن قضاء الأطفال مُددًا طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية يسهم بصورة كبيرة في احتمالية الإصابة بقِصَر النظر، وتطور في الحالة، وضَعف في البصر.

ونصح الدكتور مستخدمي الأجهزة الإلكترونية والهواتف، للتخفيف من الضرر، باتباع قاعدة (20+20+20) التي تتمثل في استخدام الأجهزة الإلكترونية مدة 20 دقيقة، ثم أخذ راحة مدة 20 ثانية مع النظر إلى جسم بعيد على بُعد 20 قدمًا (6 أمتار).