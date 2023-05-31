دراسة ترصد العلاقة بين اضطرابات النوم واستخدام مواقع التواصل في المساء

توصل فريق من الخبراء في الولايات المتحدة إلى وجود علاقة بين اضطرابات النوم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المساء.

وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى أن التعرض للضوء الأزرق الذي ينبعث من شاشات الهواتف المحمولة والكمبيوترات اللوحية يؤثر في أنماط النوم الطبيعية للبشر، لأنه يؤثر في انتاج مادة الميلاتونين في الجسم، ولكن فريق البحث من جامعتي ييل وديوك الأمريكيتين وجد أن نشر التدوينات على مواقع التواصل قبل النوم يمكن أن يؤخره.

وقام الفريق الذي أجرى الدراسة بتحليل 120 مليون تدوينة قام بها 44 ألف شخص على موقع “ريديت” للتواصل الاجتماعي على مدار 15 عاما.

واستطاع فريق البحث من خلال التحليلات المستمرة تحديد ساعات النوم الطبيعية الخاصة بمن يستخدمون هذا الموقع بشكل متكرر، مما أتاح لهم إمكانية دراسة تأثير التدوين على مواقع التواصل في ساعات النوم الطبيعية.

ووجد الباحثون أن نشر تدوينة على الموقع قبل ساعة من موعد النوم الطبيعي سيؤدي على الأرجح إلى بقاء المستخدم متيقظا لما بعد موعد نومه الطبيعي، لمدة تتراوح في المتوسط من ساعة إلى ثلاث ساعات.

ونقل موقع “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية عن الفريق البحثي أن نشر أكثر من تدوينة قبل موعد النوم قد يؤدي إلى بقاء المستخدم متيقظا مدة أطول.

وأرجع الباحثون سبب هذه الظاهرة إلى ارتفاع مستويات الدوبامين في المخ بسبب ترقب المستخدم الرد من باقي مستخدمي الموقع على تدوينته، مما يؤدي إلى تعطل إمكانية الاسترخاء الذي يسبق النوم.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن ارتفاع معدلات الدوبامين يسهم في زيادة الأنشطة الذهنية والتيقظ، وكلها أعراض تتعارض مع النوم الطبيعي.