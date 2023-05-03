ورقة بحثية تكشف تأثير عملية قص المعدة في مستويات سكر الدم

نشرت مجلة علم الأعصاب (NeuroQuantology) الطبية بحثًا يختص بعملية قص المعدة، وتأثيرها في مستويات سكر الدم لدى الأشخاص الذين قاموا بإجراء عملية قص المعدة، على مدى 5 سنوات ما بعد العملية.

ونُشر البحث الطبي للدكتورة عائشة صقر اختصاصية التغذية العلاجية والسمنة، الذي يختص بعملية قص المعدة وتأثيرها في مستويات سكر الدم وتراكمي السكر، والذي شارك فيه باحثون من دول عدة شملت قطر وماليزيا وقبرص وبريطانيا.

وأكد الدكتور (نورشافارينا شاري) عميد كلية الدراسات العليا بجامعة (MSU) الماليزية على ضرورة جمع البيانات التي شملت 863 مريضًا أُجريت لهم عملية قص المعدة.

وهي البيانات الخاصة بمعدلات السكر الصائم وتراكمي السكر لدى الأشخاص الذين أُجريت لهم العملية، ومقارنة هذه القراءات قبل العملية وما بعدها خلال الفترات بعد 3 أشهر، و6 أشهر، و12 شهرًا، ثم سنة وسنتين، وأخيرًا 3 و5 سنوات من العملية.

وقام الدكتور (زومين شاي) البروفسور في التغذية السريرية من جامعة قطر بقسم التغذية والعلوم الطبية بتحليل البيانات التي جمعها مستشفى العمادي في قطر.

وبيّنت النتائج التي تم التوصل إليها الأثر الإيجابي لعملية قص المعدة لدى المرضى الذين خضعوا لها، من خلال تحسّن مستويات السكر لديهم والسكر التراكمي على مدار فترة الدراسة لمدة 5 سنوات.

وضم فريق البحث العلمي عائشة صقر الباحثة من جامعة (MSU) اختصاصية التغذية العلاجية والسريرية بمستشفى العمادي في قطر، ونور شافارينا شاري عميد كلية الدراسات العليا بجامعة (MSU) في ماليزيا، وزومين شاي البروفسور في علم التغذية السريرية والتحليل الإحصائي بجامعة قطر.

كما ضم ماريوس حدشي شارالامبوس البروفسور في قسم العلوم الصحية من جامعة نيقوسيا في قبرص، وأيمان عليم بروفسور الطب الحيوي ورئيس مختبر البيولوجيا وعلاج السرطان في جامعة (لندن ساوث بانك)، والباحث والمحلل الإحصائي محمد مولازي من جامعة قطر.

السيطرة على مستويات السكر

وأوصت الدراسة باللجوء إلى عملية قص المعدة للسيطرة على مستويات السكر المرتفعة لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة، وتقليل الأعباء المادية على الحكومات التي تترتب على استخدام العديد من أدوية السكر.

كما خلصت الدراسة إلى التوصية بعمل المزيد من الأبحاث لمدة أطول وبعدد أكبر من المرضى، للوصول إلى أفضل النتائج لدى مرضى السمنة والسكري وغيرها من الأمراض المرافقة لزيادة الوزن والسمنة.

وتأتي هذه الدراسة من بين القليل من الدراسات التي أُجريت في منطقة الخليج عامة ودولة قطر خاصة.