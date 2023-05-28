تقرير: إيلون ماسك يبدأ تجربة شريحته على البشر

قالت الإندبندنت البريطانية إن شركة نيورالينك التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، ستبدأ قريبًا التجارب البشرية لشريحتها التي تزرع في الدماغ، بعد حصولها على الموافقات اللازمة في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الجمعة، لمراسل الشؤون العلمية والصحية، فيشوام سنكران، إلى أن الشركة كانت تصمم هذه الشريحة لمدة طويلة بحيث يتم زرعها في الجمجمة لتدعم إشارات المخ، بحيث تسمح باستعادة القدرة على الإبصار والمشي بالنسبة للمرضى، حسب ما تقول نيورالينك.

وكان ماسك يؤكد منذ عام 2022، أن الشريحة قادرة على علاج حالات العمى والشلل، غير أن الهيئة الفيدرالية الأمريكية للغذاء والدواء، رفضت مرارًا منحه التصريحات اللازمة لبدء التجارب على البشر، حتى الأسبوع الماضي.

ويشرح التقرير أن الهيئة على سبيل المثال، رفضت منحه التصريح مطلع العام الماضي، مؤكدة أن لديها الكثير من الملاحظات التي ينبغي على الشركة حلها، قبل أن تسمح لها ببدء التجارب على البشر، بينها موضوع بطارية الليثيوم التي تمد الشريحة بالطاقة، واحتمالية تداخل الأسلاك مع أنسجة المخ، كما عبّرت الهيئة الفيدرالية عن قلقها من إمكانية نزع الشريحة من المخ عند الحاجة، دون أن تسبب ضررًا للجهاز العصبي.

ويشير التقرير إلى أن جمعيات الرفق بالحيوان اتهمت الشركة بإهمال الحيوانات التي استخدمتها خلال فترة التجارب، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء أن التجارب تسببت في قتل 1500 حيوان منذ عام 2018، بينها أغنام وخنازير وقردة.

كما تحقق وزارة الزراعة الأمريكية في الاتهامات للشركة بانتهاك قانون حماية حقوق الحيوانات، لكن الشركة ردت على هذه الاتهامات ببيان قالت فيه إنها “ملتزمة بكل حزم بالعمل مع الحيوانات بكل إنسانية وأخلاقية”، مضيفة “استخدام كل حيوان تم بعد تخطيط مكثف، ومراعاة التوازن بين الكشف العلمي وأخلاقيات استخدام الحيوانات للتجارب”.

ويواصل التقرير أن ماسك أكد بتغريدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثقته في أن الشريحة جاهزة لمساعدة البشر، لكن الأمر مرتبط بموافقة السلطات على بدء التجارب على البشر، مضيفًا “نرغب في الالتزام بأقصى درجات الحرص، واليقين من أنها تعمل قبل زراعة أي شريحة في البشر، وقد أرسلنا الوثائق جميعها للهيئة الفيدرالية للغذاء والدواء، وربما سنبدأ زراعة نيورالينك في رؤوس البشر خلال 6 أشهر”.

وأعلنت الشركة الخميس تسلمها الموافقات الفيدرالية أخيرًا، لبدء التجارب على البشر، مضيفة في بيان “نشعر بالحماس لإخباركم بأننا حصلنا على موافقة الهيئة الفيدرالية للغذاء والدواء، لبدء أولى تجاربنا على البشر”، مضيفة أنها ستبدأ قريبًا إعلان البيانات الخاصة باختيار المرضى المرشحين لبدء الاختبارات السريرية للشريحة.