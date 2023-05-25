مع الحكيم.. طبيب عربي يتولى أحد أعلى المناصب الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

يتولى الطبيب الجراح بمؤسسة هارفارد العريقة العربي الأصل الدكتور هيثم قعفراني، أحد أعلى المناصب الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، بكونه مسؤولا عن سلامة المرضى في اللجنة الأمريكية المشتركة في عموم الولايات المتحدة.

ويتولى الطبيب مسؤولية تطوير وتحسين ومراقبة نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خلال تفتيش المستشفيات والتحقق من شكاوى المرضى والممرضين والأطباء، في حوالي 24 ألف مستشفى بالولايات المتحدة.

وقال الطبيب لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر من بوسطن، إنه من مواليد مدينة صيدا في لبنان وخريج الجامعة الأمريكية في بيروت، مشيرا إلى أنه انتقل إلى الولايات المتحدة للتخصص في الجراحة ثم العودة إلى بلاده.

وأشار قعفراني إلى أنه اهتم بمجال سلامة المرضى منذ بداية دراسته، وبدأ التعمق فيه علميًّا قبل 20 سنة، ومضى إلى أنه نشر أبحاثًا في الموضوع وتدرج في مناصب إدارية إلى جانب ممارسته للجراحة إلى اليوم.

وأفاد الطبيب أنه تلقى عرضا حول المنصب في أواخر 2021، وأوضح أن مهامه تتركز على مراقبة مدى التزام المستشفيات والمؤسسات الصحية المعتمدة من اللجنة باتباع معايير العناية الصحية.

ويتلقى المسؤول أيضا شكاوى المرضى والكوادر الصحية ويجري التعامل معها بأكثر من طريقة، بعضها بسيطة تحتاج إلى تواصل مع المستشفى، في حين يحتاج بعضها إلى إرسال فرق تفتيش مفاجئة للتأكد من أمان المرضى.

وأشار المتحدث لبرنامج (مع الحكيم) إلى أن التفتيش لا يكون فقط بسبب شكاوى، بل يكون أيضا بشكل دوري واعتيادي، لافتا إلى أن اللجنة ليست حكومية إلا أن علاقتها مع الحكومة مباشرة منذ سنة 1951.

وأوضح قعفراني أن الحكومة الأمريكية وكّلت اللجنة المشتركة بمهام سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدّ الحكومة والرأي العام بيانات وتقارير عن المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع.

وقال الطبيب إن اللجنة المشتركة استطاعت منذ تأسيسها إدخال تغييرات وإصلاحات على المجال الصحي في الولايات المتحدة والعالم، وأعطى مثالا بتعقيم الأدوات الطبية ومعايير التأكد من الأدوية قبل وصفها للمريض.

ورأى الجراح أن الاهتمام بمجال سلامة المرضى أصبح أكثر انتشارا عبر العالم في السنوات الأخيرة بهدف تحسين القطاع وخدماته.

وأوضح أن اللجنة تعمل أيضا مع مؤسسات صحية خارج الولايات المتحدة، عبر فرعها الدولي وتربطها شراكات مع 100 دولة منها 8 عربية، إلا أنها تعمل بشكل مباشر مع المستشفيات لا مع وزارات الصحة.

وأضاف أن الأمر يتم بطلب من المستشفى الذي يرغب في التأكد من اتباع معايير السلامة بشكل جيد، بغرض الحصول على ختم الرعاية من اللجنة المشتركة.

وقال الطبيب إن بعض المستشفيات في الدول العربية تقدم رعاية صحية ممتازة تقارن بتلك المقدمة في العالم، إلا أنه لا يوجد تساو بين المستشفيات وإن كانت في البلد نفسه.