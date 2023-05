تقنية جديدة تمنح أملا لمبتوري الأيدي في الشعور بالحرارة (فيديو)

فقد الإيطالي فابريتسيو فيداتي يده اليمنى في حادث قبل 25 سنة، ومنذ ذلك الوقت لم يشعر بدرجة حرارة الأشياء التي يلمسها بطرفه البديل.

ولكن اختبارات إحدى تقنيات الهندسة الحيوية الجديدة سمحت له بالشعور ببرودة الماء المثلج وحرارة الأفران الحارقة.

ويأمل الباحثون أن تؤدي التقنية الجديدة في نهاية المطاف إلى إتاحة شعور أكثر طبيعية لدى من يستخدمون أطرافا صناعية.

وخلصت التجارب التي أجراها معهد لوزان الاتحادي للعلوم التطبيقية (إي بي إف إل) في سويسرا إلى أن وضع قطب كهربائي حراري على جلد الجزء المتبقي مِن ذراع مَن بُترت أيديهم -مثل فيداتي- جعلهم يشعرون بالسخونة أو البرودة في أيديهم وأصابعهم الوهمية، أي تلك التي بُترت وشعورهم بها قائم، بالإضافة إلى شعورهم بذلك بشكل مباشر على الذراع.

والأطراف الوهمية أو الشبحية تعبير يُطلق على إحساس من بُترت أو فُقدت أطرافهم بأن الطرف المفقود ما زال ملتصقا بالجسم ويتحرك بشكل مناسب مع باقي الأجزاء.

وشارك 27 شخصا من مبتوري الأطراف في الاختبارات، وأفاد 17 منهم بنجاح التجربة.

وقال فيداتي “في أول مرة شاركت فيها في التجربة، شعرت وكأنني أعدت اكتشاف الإحساس في يدي الوهمية”.

واستطاع من شاركوا في الاختبارات أيضا التفريق بين ملمس البلاستيك والزجاج والنحاس، مشيرين إلى الأماكن التي يشعرون فيها بحاسة اللمس على صور لليد.

Our new paper on restoring #thermal sensation in #amputees is out in @ScienceMagazine :https://t.co/BXHRwc0AR4

Thanks to co-PI @SolaimanShokur, to the authors @yonderboy_ @JonathanMuheim @OAkouissi, and others, to @inail_gov and @metaphysiksch

(picture by Giuseppe Russo) pic.twitter.com/I9ia9vmldx

— Silvestro Micera (@_smicera) May 18, 2023