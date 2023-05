منظمة الصحة تطلق شبكة عالمية للكشف عن الأمراض المعدية

أطلقت منظمة الصحة العالمية، السبت، شبكة مراقبة دولية للكشف السريع عن التهديدات المتعلقة بالأمراض المعدية الجديدة مثل كوفيد-19، وتبادل المعلومات للوقاية من الأوبئة.

وقالت المنظمة إن الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض “آي بي إس إن” (IPSN) ستوفر منصة تربط الدول والمناطق، لتحسين أنظمة جمع العينات واختبارها.

ويُتوقع أن تسهّل الشبكة التعرف السريع على الأمراض المعدية وتتبّعها، بالإضافة إلى تقاسم المعلومات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الكوارث الصحية مثل جائحة كوفيد-19.

وستستند الشبكة إلى علم الجينوم، ويشمل تسلسل جينوم الفيروسات والبكتيريا ومسببات أمراض أخرى، ودرس أدائها لتحديد مدى قدرتها على الانتقال وخطورته وطريقة انتشاره.

وستعزز البيانات التي يتم جمعها نظام مراقبة أوسع يهدف إلى تحديد الأمراض المعدية بهدف التدخل لمنع انتشارها، وتطوير العلاجات واللقاحات.

Pathogen genomics means analyzing the genetic code of viruses, bacteria and other disease-causing organisms to understand how infectious they are, how deadly they are and how they spread.

With this information, scientists and public health officials can identify and track…

