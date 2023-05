وسيلة علاجية جديدة للقضاء على أورام المخ بواسطة الخلايا المناعية للجسم

طوّر فريق من الباحثين بجامعة “أوبسالا” السويدية وسيلة علاجية جديدة لاستخدام الخلايا المناعية في جسم الانسان للقضاء على الأورام السرطانية في المخ.

ويُعَد الورم الأرومي الدبقي المتعدد الأشكال (Glioblastoma) من أخطر أنواع الأورام التي تصيب مخ الانسان، ويرجع السبب في ذلك جزئيًّا إلى قدرته على تعطيل رد الفعل المناعي الطبيعي للجسم تجاه الأورام.

وتهدف وسائل العلاج المناعي التقليدية إلى تنشيط رد الفعل المناعي تجاه الأورام باستخدام خلايا مناعية معيَّنة تحمل اسم الخلايا “تي”، غير أن الأوعية الدموية داخل الورم السرطاني تعمل حاجزًا، وتعطل وصول الخلايا “تي” إلى الورم للقضاء عليه.

وبحسب الدراسة التي أوردتها دورية (كانسر سيل) العلمية، فقد استطاع الفريق البحثي من جامعة أوبسالا تطوير وسيلة علاجية لمساعدة الخلايا “تي” على الوصول إلى الورم والتعامل مع الخلايا السرطانية.

وتعتمد فكرة البحث على استخدام ناقل فيروسي لإصابة الأوعية الدموية داخل الورم، مما يزيد من إمكانية وصول الخلايا المناعية “تي” إلى أنسجة الورم للتعامل معها.

Curious on how we modified blood vessels to boost immunity and treat brain cancer? 💉🧠 Our new publication is out now on @Cancer_Cell ! Big congrats to the first authors of this work, @mohanraj9706 , @AleVaccaro93 & @tiarnevdw , and to the whole team 🥳 https://t.co/KRgJq3Lo2R

— DimbergLab (@DimbergLab) May 14, 2023