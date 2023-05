الصحة العالمية: بدائل السكر من المُحليات الاصطناعية لا تساعد على إنقاص الوزن وهذه آثارها

قالت منظمة الصحة العالمية إن بدائل السكر من المُحليات الاصطناعية لا تساعد على إنقاص الوزن، وقد يكون لها آثار صحية خطرة.

وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في توصيات جديدة من استخدام ما يسمى المُحليات الاصطناعية، قائلة إن مراجعة منهجية للأدلة المتاحة “تشير إلى أن استخدام المُحليات الاصطناعية ليس له أي فائدة بعيدة الأمد في خفض نسبة الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال”.

وأضافت المنظمة في بيان أن نتائج المراجعة تشير أيضًا إلى “احتمال وجود تأثيرات غير مرغوب فيها ناجمة عن الاستخدام الطويل الأمد للمُحليات الاصطناعية، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتسجيل وفيات عند البالغين”.

.@WHO's new guideline recommends against the use of non-sugar sweeteners to control body weight or reduce the risk of noncommunicable diseases. The recommendation applies to all people except individuals with pre-existing #diabetes. https://t.co/QDUyblbBd6

