دراسة حديثة تكشف رابطا بين الشعور بالجوع وتباطؤ الشيخوخة.. إليك التفاصيل

توصّلت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى وجود رابط بين الشعور بالجوع وطول العمر أو تباطؤ الشيخوخة.

وكشفت الدراسة أن الشعور بالجوع قد يكون أمرًا كافيًا لتقليل الظهور بمظهر متقدم في العمر، كما أن مجرد تذوق أو شم رائحة الطعام قد يقدّمان منافع غذائية، موضحة أن الدراسات السابقة كشفت أن الأكل الأقل يزيد معدل العمر في الحيوانات.

وأكدت الدراسة التي نشرتها دورية (ساينس) العلمية، الخميس، أن الجوع وحدة يكفي لزيادة معدل العمر في حشرات الفاكهة، مضيفة أن جعل تلك الحشرات جائعة عبر حرمانها من جزيئات الأحماض الأمينية، أو بتحفيز إشارات المخ المسؤولة عن الشعور بالجوع، جعلها تعيش مُددًا أطول.

وينقل التقرير عن الباحث المشارك في الدراسة سكوت بليتشر قوله “لقد أجرينا نوعًا من الفصل بين تأثيرات إطالة العمر بسبب الجوع، وبقية أنواع السيطرة على الأنظمة الغذائية، التي عمل أغلب الباحثين عليها خلال السنوات الماضية، لتأكيد أنها غير ضرورية، مضيفًا أن الدراسة وجدت أن مجرد الشعور بالجوع أو عدم تناول الطعام الكافي، يُعَد أمرًا فعالًا وكافيًا للتسبب في إطالة العمر.

New study suggests feeling hungry could be linked to slower ageing https://t.co/nyF6CCa92N — The Independent (@Independent) May 12, 2023

ويواصل التقرير أن الباحثين عززوا الشعور بالجوع في الحشرات، خلال الدراسة، عن طريق تقديم نوعين من الطعام، الأول معدل بحيث يضم جزيئات من حمض أميني فرعي ضمن وجبات خفيفة، والثاني تركوا خلاله الحشرات تأكل بحرّية وجبات من الخميرة والسكر.

ووجدوا أن تلك التي تناولت الطعام المعدل استهلكت كميات من الخميرة أكثر من السكريات، مقارنة بالتي لم تتناوله، وهو ما يعطي مؤشرًا على درجة الجوع التي دفعتها إلى تفضيل الخميرة على السكر، ليجدوا في النهاية أنها عاشت مُددًا أطول بشكل واضح عن نظيراتها.

ويشير التقرير إلى أن العلماء نشّطوا لاحقًا الخلايا العصبية المرتبطة بتحفيز الشعور بالجوع في الحشرات بواسطة الضوء الأحمر، واتضح أن الحشرات التي تعرضت لهذا الإجراء أكلت ضعفي الكميات التي تناولتها الحشرات الأخرى التي لم تتعرض للضوء الأحمر، كما أن الحشرات التي أكلت كمية أقل عاشت مدة أطول من الأخرى.

وينقل التقرير عن الباحثة المشاركة في الدراسة كيرستي ووكر قولها “لقد ابتكرنا نوعًا من الجوع النهم لدى الحشرات، وبهذه الطريقة عاشت عمرًا أطول”، وهو الأمر الذي يعتقد العلماء أنه سيجري بنفس النمط في الفصائل الحية الأخرى.

ويختم التقرير بأن العلماء قالوا إن “إيضاح كفاءة الجوع في إطالة العمر، يكشف أن الحالة التحفيزية بمفردها يمكن أن تكون دافعًا مصيريًّا في طول العمر”.