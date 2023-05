دراسة حديثة تكشف رابطا بين الشعور بالجوع وتباطؤ الشيخوخة.. إليك التفاصيل

توصّلت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى وجود رابط بين الشعور بالجوع وطول العمر أو تباطؤ الشيخوخة.

وكشفت الدراسة أن الشعور بالجوع قد يكون أمرًا كافيًا لتقليل الظهور بمظهر متقدم في العمر، كما أن مجرد تذوق أو شم رائحة الطعام قد يقدّمان منافع غذائية، موضحة أن الدراسات السابقة كشفت أن الأكل الأقل يزيد معدل العمر في الحيوانات.

وأكدت الدراسة التي نشرتها دورية (ساينس) العلمية، الخميس، أن الجوع وحدة يكفي لزيادة معدل العمر في حشرات الفاكهة، مضيفة أن جعل تلك الحشرات جائعة عبر حرمانها من جزيئات الأحماض الأمينية، أو بتحفيز إشارات المخ المسؤولة عن الشعور بالجوع، جعلها تعيش مُددًا أطول.

وينقل التقرير عن الباحث المشارك في الدراسة سكوت بليتشر قوله “لقد أجرينا نوعًا من الفصل بين تأثيرات إطالة العمر بسبب الجوع، وبقية أنواع السيطرة على الأنظمة الغذائية، التي عمل أغلب الباحثين عليها خلال السنوات الماضية، لتأكيد أنها غير ضرورية، مضيفًا أن الدراسة وجدت أن مجرد الشعور بالجوع أو عدم تناول الطعام الكافي، يُعَد أمرًا فعالًا وكافيًا للتسبب في إطالة العمر.

