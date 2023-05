إجراءات طبية بسيطة قد تمنع وفاة مليون طفل سنويا

أفادت دراسة جديدة، الثلاثاء، بأن توفير رعاية صحية بسيطة وغير مكلفة للنساء الحوامل، كإعطائهن الأسبرين مثلا، قد يحول دون تسجيل مليون حالة ولادة لرضع ميتين أو وفاة لأطفال حديثي الولادة في البلدان النامية سنويا.

وأشار فريق دولي من الباحثين إلى أن رُبع الأطفال في العالم يولدون إما قبل أوانهم أو يعانون نقصا في الوزن، لافتا إلى عدم إحراز أي تقدم في هذا الخصوص.

ودعا الباحثون الحكومات والمنظمات إلى تعزيز الرعاية التي يتلقاها الرضع والحوامل خلال الحمل والولادة في 81 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبحسب سلسلة أبحاث نشرتها مجلة “ذي لانسيت”، فإن من شأن ثمانية تدابير مُثبَتة فاعليتها وسهلة للتنفيذ أن تمنع تسجيل أكثر من 565 ألف ولادة رضع ميتين في هذه الدول.

وتشمل هذه التدابير الصحية توفير مغذيات دقيقة وبروتينات ومكملات الطاقة للنساء، وجرعة منخفضة من الأسبرين وهرمون البروجسترون، بالإضافة إلى التوعية بأضرار التدخين، وتوفير علاجات للمصابات بالملاريا أو السفلس أو أي بكتيريا في البول.

وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تجنب وفاة أكثر من 475 ألف رضيع من حديثي الولادة في حال أُتيح الستيرويد للحوامل، ولم يقم الأطباء فورا بربط الحبل السري.

Healthy pregnancies and healthy mothers are vital to the primary prevention of SVN outcomes, yet progress in this area is slow in every world region.

