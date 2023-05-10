أمل جديد لاستعادة البصر.. إليك التفاصيل

يدرس فريق من الأطباء في كندا إمكانية مساعدة المرضى الذين فقدوا البصر بسبب أمراض تنكس شبكية العين، عن طريق تنشيط خلايا كامنة في الشبكية.

ومن المعروف أن تنكس شبكية العين يرجع إلى فقد الخلايا ذات الحساسية للضوء التي تقع على الشبكية في مؤخرة العين. وعندما تنتكس هذه الخلايا بسبب الأمراض المختلفة، لا تستطيع العين تعويضها، وبالتالي يتدهور نظر المريض حتى يفقد بصره بشكل كامل في نهاية المطاف.

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية “بناس” التي تصدر عن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، يدرس فريق بحثي من جامعة مونتريال الكندية إمكانية تنشيط الخلايا الدبقية الكامنة في الشبكية بحيث يمكن تحويلها إلى خلايا جديدة ذات سمات تشبه المستقبلات الضوئية، مما يتيح للمرضى التمييز بين الألوان بل والقراءة وقيادة السيارة.

وقالت الطبيبة كاميل بودرو بينسونو التي ترأس فريق الدراسة والحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة مونتريال إن الفريق “اكتشف وجود اثنين من الجينات يمكنهما تحويل الخلايا الكامنة التي تُعرف باسم (خلايا مولر) إلى خلايا عصبية شبكية”.

وأضافت “يمكن تنشيط خلايا مولر وتوظيفها لتجديد الشبكية لدى الأسماك، غير أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة لدى الثدييات بما في ذلك البشر، ولم يتضح لنا حتى الآن تماما لماذا يحدث ذلك”.

وقالت بودرو بينسونو “ربما نستطيع في المستقبل الاستفادة من هذه الخلايا التي توجَد بشكل طبيعي في الشبكية، وتنشيطها من أجل إنتاج خلايا شبكية لتعويض الخلايا التي فُقدت لأسباب مرضية، وبالتالي استعادة البصر مرة أخرى”.